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Daniel Mosquera

Daniel Mosquera cambiaría de equipo en junio ¿bombazo en Liga BetPlay?

El delantero colombiano Danuel Mosuqera podría cambiar de equipo un mercado después que sonó como un posible regreso a la Liga BetPlay.

Por Gustavo Dávila

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Daniel Mosquera cambiaría de equipo en junio ¿bombazo en Liga BetPlay?
Daniel Mosquera cambiaría de equipo en junio ¿bombazo en Liga BetPlay?

Daniel Mosquera es otro de los jugadores colombianos que busca un espacio en el exterior, y tras un semestre irregular en Hellas Verona, podría cambiar de club a mitad de año. Hasta hace poco sonó como posible fichaje de Atlético Nacional pero esto por ahora, se aleja.

La prioridad de Mosuqera es seguir en el exterior y entre las opciones que tiene está el Necaxa de México, clubes de la MLS, y el Panathinaikos de Grecia. Mosquera cumplió su segundo año en la Serie A de Italia.

En dos años ha sumado 57 partidos, pero solo lleva 5 goles, así mismo este año lleva apenas poco más de 600 minutos jugados en 20 partidos. El equipo italiano no se cierra para venderlo.

Mosquera fue fichado por el Hellas Verona por cerca de 700 mil dólares, y su venta podría darse por no menos de 1.2 millones de dólares. El América de Cali guardó el 30% de sus derechos económicos.

Su mejor temporada fue en el 2024 con Atlético Bucaramanga, anotando 10 goles en el año y siendo parte del plantel que se coronó campeón de la primera división colombiana.

Los equipos en los que ha jugado Daniel Mosquera

Daniel Mosquera ha jugado en el Atlético Bucaramanga, América de Cali y Barranquilla de Colombia, en el exterior jugó en el UCV de Venezuela.

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Daniel Mosquera – Hellas Verona.

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En resumen

  • Daniel Mosquera registró 57 partidos y 5 goles en dos años con el Hellas Verona.
  • El delantero colombiano sumó apenas 600 minutos de juego en la presente temporada de Italia.
  • Hellas Verona busca vender al jugador por una cifra no menor a 1.2 millones de dólares.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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