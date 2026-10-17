Junior ya piensa en 2027 y va por el fichaje de este jugador mundialista

El equipo campeón del fútbol colombiano está siguiendo muy de cerca el fichaje de este jugador.

Junior ya no peleará por otro campeonato en este final de 2026 y por eso el ‘Tiburón’ ve de cerca lo que ya tendrá que pasar en la temporada 2027 y para eso sigue el fichaje de un importante jugador mundialista. El club se quiere reforzar con un jugador en la mitad de la cancha.

De acuerdo a la revelación que trasciende en medios locales, Junior está muy cerca de concretar el fichaje de Carlos Gruezo. El volante ecuatoriano puede llegar a jugar con el equipo de Barranquilla, puesto que, se encuentra libre y muy interesado en el fichaje.

Gruezo fue a ver a Junior

También en redes sociales ha trascendido que Carlos Gruezo estuvo en los últimos partidos de Junior. El volante ecuatoriano quedó libre en el mercado de fichajes hace ya varias semanas y por eso puede moverse con libertad. Estuvo jugando en México, en los últimos meses.

Carlos Gruezo fue figura con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Carlos Gruezo estuvo en la Selección de Ecuador durante varios años e incluso jugó el Mundial 2022 y 2014. No obstante, el volante lleva ya varios años alejado de la Selección y ahora mismo su trabajo está netamente enfocado en lo que pueda hacer en clubes.

El valor de mercado de Carlos Gruezo

Ahora mismo el valor de mercado de Carlos Gruezo es de apenas 800 mil dólares. No obstante, para Junior no hay ningún problema en su negociación y solo tendría que acordar el salario que le tienen que pagar al volante.

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