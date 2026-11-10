Óscar Córdoba puso en su sitio al DT de Nacional por denunciar que Lorenzo favoreció a Boca

La úlitma convocatoria de la Selección Colombia del 2026 tuvo una gran polémica. Lucas González denunció que el entrenador Néstor Lorenzo favoreció a Boca Juniors con la no convocatoria de Álvaro Montero y Óscar Córdoba no dudó en salir a poner en su sitió al DT de Atlético Nacional.

¡De todo y para todos! Todo empezó cuando González dijo en conferencia de prensa que “es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solo porque van a la selección mayor, porque, por el contrario, es un orgullo que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo sean convocados, pero son bajas sensibles. Lo que no es coherente es que aquí en Colombia y no clubes de afuera, como por ejemplo con Álvaro Montero, que se quedó en Boca Juniors para jugar la semifinal de Copa Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque o sino el club es sancionado”.

Con la denuncia hecha por Lucas González, los protagonistas del mundo del fútbol empezaron a responderle. No solo el mismo Néstor Lorenzo lo respondió al técnico de Atlético Nacional diciendo que “es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años. Le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados“; también el mítico arquero Óscar Córdoba alzó la voz.

Óscar Córdoba le responde al DT de Nacional por denunciar que Lorenzo favoreció a Boca

Óscar Córdoba y Lucas González. (Foto: Getty y X)

“¿Qué le va a esculcar usted a Montero? ¿Qué le va a buscar usted a Montero? Montero es un arquero grande que está disputando un título con Boca, ya fue al Mundial y ya probó la selección. ¿Qué le va a buscar usted a Montero? Entonces, si usted me dice Rengifo, ¿quién es Rengifo? Rengifo es un pelado que está buscando una oportunidad en la selección y que es suplente en Nacional. Ah, se van a enojar porque convocaron a un suplente, entonces no le llamen al suplente (…) Velasquéz es un muchacho que, en el buen sentido, está sembrando sus primeros pinitos en la selección. Ya Montero es Montero”, afirmó Córdoba sobre las polémicas declaraciones del DT de Nacional.

Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Álvaro Montero para los partidos amistosos de Colombia contra Chile

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Lejos de darle la razón a Lucas González sobre un supuesto favorecimiento a Boca Juniors por no convocarle a Álvaro Montero para los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Chile del 13 y 17 de noviembre, Néstor Lorenzo explicó que “no tiene nada que ver lo que dijo Lucas sobre Montero porque no sabía que Boca iba a llegar a la final. Si quieres te aclaro lo que dijo de Montero. Antes de la fecha previa le dije a (Camilo) Vargas que no iba a venir, que iba a venir en la próxima; a Montero que iba a ir en esa y no en la próxima. Estaba programado así. Boca necesitaba a Montero la fecha pasada e igual lo llamé. Cada caso es distinto”.

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