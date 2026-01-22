Dimayor tiene todo listo para ayudar a Millonarios y que Falcao no pague toda su sanción

Millonarios anunció el 7 de enero de 2026 que Radamel Falcao García regresaba al equipo después de un semestre sin jugar, pero no todo era felicidad porque ‘El Tigre’ tenía una sanción pendiente, y no podía debutar de inmediato en la Liga Colombiana I-2026. Ya apareció la solución y la Dimayor tiene todo listo para darle una mano a ‘Millos’.

Luego de quedarse por segundo torneo consecutivo a un gol de clasificar a la final del fútbol de Colombia, Falcao explotó y declaró el 19 de junio de 2025 que “así me den 50.000 fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. ¡Que se jodan los del VAR!”.

Dicho y hecho. El Comité Disciplinario de la Dimayor publicó en la resolución No. 065 de 2025 que Radamel Falcao había sido sancionado con cuatro fechas de suspensión y una multa de $21.352.500 pesos colombianos. ‘El Tigre’ ya pagó una fecha y se confirmó que la Dimayor estaría cerca, muy cerca de ayudarlo.

Desde Millonarios confirmaron que le van a pedir ayuda a Dimayor por Falcao

Enrique Camacho, presidente e Millonarios, le confirmó al canal Win Sports que “después del partido contra Junior, el lunes, presentaremos esa solicitud para que la estudie el Comité Disciplinario de la Dimayor”. ¿Y cómo llegaría esa ayuda para la sanción de Radamel Falcao García? ¡BOLAVIP te lo cuenta!

Así ayudaría la Dimayor a que Falcao no pague su sanción

Si el Comité Disciplinario de la Dimayor apela al artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el que se estipula que se puede pedir una suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción al pagarse la mitad de la misma, podría darle una mano a Millonarios y hacer que Falcao no pague su sanción completa de cuatro fechas. ¿Lo harán? Ese misterio estará por resolverse.

