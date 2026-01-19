Ni Falcao lo esperaba: El plazo que Millonarios le dio a Hernán Torres para no ser despedido

En Millonarios sigue la crisis… Luego de empezar con una derrota ante Atlético Bucaramanga en la Liga Colombiana I-2026, se reveló el plazo que ‘Millos’ le dio a Hernán Torres para no ser despedido. ¡Ni Radamel Falcao lo esperaba!

Jorge Bermúdez, periodista del canal ESPN, empezó diciendo en el programa ‘ESPN F90’ que tiene la información de que Torres siente que no tiene respaldo en Millonarios. Y la situación es tan grave que el comunicador reveló que el DT pensó que lo iban a despedir antes de empezar la Liga Colombiana I-2026.

“Le hizo una llamada el nuevo gerente deportivo Ariel Michaloutsos y él pensó que lo iban a echar. Cuando miró (el celular), dijo: ‘Es Michaloutsos. Es para decirme que me voy’. Así está la cosa en cuanto a confianza”, contó Bermúdez sobre Hernán Torres antes de revelar el plazo que le dieron al DT de Millonarios para no ser despedido.

Se reveló el plazo que tiene Hernán Torres para que Millonarios no lo despida

Hérnan Torres ha ganado un título con Millonarios. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

Con el antecedente de que fue eliminado de la Copa Colombia por Envigado en los octavos de final y que no logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025, a Hernán Torres le queda un plazo corto para recomponer el camino. “Si en cuatro fechas no hay una buena sumatoria de puntos, no 12 de 12, pero una decente sumatoria de puntos. Si hay por ahí tres punticos no más o uno, ahí ya toman decisiones con el entrenador. Es información, no opinión”, reveló Jorge Bermúdez.

ver también “Es para que pueda estar en su último mundial”: El plan secreto de Falcao para volver a la Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana I-2026?

A la espera de saber si Radamel Falcao García pagará cuatro o dos fechas de suspensión, ya pagó una de la sanción que tiene pendiente, Millonarios recibirá sin ‘El Tigre’ a Junior de Barranquilla el próximo domingo 25 de enero a las 6:10 PM. en el estadio El Campín por la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2026.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué pasará con Hernán Torres en Millonarios? ¿Qué pasará con Hernán Torres en Millonarios? Ya votaron 0 personas

En resumen