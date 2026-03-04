Liga de Quito podría desprenderse de su histórico arquero Alexander Domínguez, y es que el ecuatoriano tendría el interés de otro grande de LigaPro. Luego de su regreso en el 2022, podría volver a cambiar de equipo para este arranque de año.

Según Área Deportiva, Independiente del Valle piensa en Alexander Domínguez como reemplazo de Guido Villar. El argentino sufrió una lesión de gravedad en el amistoso vs. Inter Miami y tendrá que ser baja toda la temporada.

Alexander Domínguez ya estuvo cerca de salir el año pasado, luego de que perdiera el rol de titular ante Gonzalo Valle. Hubo ofertas del exterior pero el arquero no salió.

La postura de Liga de Quito por su lado es quedarse con Domínguez por lo menos hasta el final de temporada, y en caso de salir no sería para reforzar a un rival directo.

A inicios de año, Domínguez sonó también para llegar a Barcelona SC tras la salida de De Arruabarrena y la posible venta de José Contreras tras su gran año 2025.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Alexander Domínguez – Selección Ecuador.

