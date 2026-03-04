Es tendencia:
Liga de Quito

Ponen a Alexander Domínguez en planes de otro club de LigaPro ¿se viene el camisetazo?

Alexander Domínguez podría dejar Liga de Quito por otro grande de LigaPro, esto en medio de críticas a Gonzalo Valle.

Por Gustavo Dávila

Ponen a Alexander Domínguez en planes de otro club de LigaPro ¿se viene el camisetazo? Foto: Getty

Liga de Quito podría desprenderse de su histórico arquero Alexander Domínguez, y es que el ecuatoriano tendría el interés de otro grande de LigaPro. Luego de su regreso en el 2022, podría volver a cambiar de equipo para este arranque de año.

Según Área Deportiva, Independiente del Valle piensa en Alexander Domínguez como reemplazo de Guido Villar. El argentino sufrió una lesión de gravedad en el amistoso vs. Inter Miami y tendrá que ser baja toda la temporada.

Alexander Domínguez ya estuvo cerca de salir el año pasado, luego de que perdiera el rol de titular ante Gonzalo Valle. Hubo ofertas del exterior pero el arquero no salió.

La postura de Liga de Quito por su lado es quedarse con Domínguez por lo menos hasta el final de temporada, y en caso de salir no sería para reforzar a un rival directo.

A inicios de año, Domínguez sonó también para llegar a Barcelona SC tras la salida de De Arruabarrena y la posible venta de José Contreras tras su gran año 2025.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

El gigante de Europa que quería a Johan García antes de su lesión

El gigante de Europa que quería a Johan García antes de su lesión

Alexander Domínguez – Selección Ecuador.

En resumen

  • Independiente del Valle busca a Alexander Domínguez para reemplazar al lesionado Guido Villar.
  • El portero argentino Guido Villar será baja toda la temporada tras lesionarse ante Inter Miami.
  • Alexander Domínguez regresó a Liga de Quito en 2022 y perdió la titularidad ante Gonzalo Valle
