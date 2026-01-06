El millonario salario que le pagará Gremio a José Enamorado

Tras varias semanas de negociaciones, José Enamorado finalmente encontró un nuevo equipo y será jugador de Gremio de Porto Alegre. Los brasileños cumplieron los requerimientos de Junior y también le pagaran una fortuna al jugador.

José Enamorado pasaría a recibir un salario cercano al millón de dólares al año, superando el millón con ciertos objetivos. Esto representaría el doble de lo que gana en Colombia.

Si esta información es real, Enamorado pasará a cobrar entre los mejores pagados del plantel, solo superado ampliamente por Arthur, Christian Pavón entre otros cracks consolidados.

En Brasil hubo una fuerte puja por Enamorado, con clubes como Atlético Mineiro y Fluminense interesados también. Este último finalmente se inclinó por el traspaso de Marino Hinestroza.

La operación se cerrará en 3 millones de dólares por el 60% del pase, con un 10% restante a Junior en caso de una futura transferencia. El 30% restante aún pertenece al Real Cartagena.

José Enamoado cerró el año siendo campeón de la Liga BetPlay de Colombia y una de las figuras. El global terminó 4-0 a favor del club de Barranquilla y tres goles los anotó él.

Los números de José Enamorado en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 26 años disputó un total de 53 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3028 minutos en cancha y ganó la Liga de Colombia.

