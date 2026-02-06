La decisión de Messi que todos aplauden pensando en las elecciones del Barcelona

15 de marzo es la fecha donde Barcelona tendrá que elegir nuevo presidente. Lo hará en unas elecciones donde como ha ocurrido a lo largo de los últimos años la figura de Lionel Andrés Messi será vital en la planificación de todas las candidaturas. Desvelan que el argentino ya ha tomado decisiones alrededor de qué papel tomará en una jornada electiva donde el club de sus amores parece tener todo claro en cuanto al desenlace se refiere.

MARCA Lo único que diferencia de las últimas electorales de Barcelona Messi no participará con apoyo a ningún candidato. Lo ocurrido en el año 2021 con Joan Laporta continúa más que vivo en la memoria del argentino y su entorno. Entienden por aquel entonces que fueron utilizados para que volviese el actual presidente de la entidad y que ni mucho menos existía una preocupación real por renovar su contrato. El desenlace de la historia lo conocemos todos.

Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Círia son los candidatos para una elección donde se espera que salvo giro de 180° en la actual mandamás del club mantenga su cargo. Se espera incluso que Joan Laporta presente su dimisión a lo largo de las últimas horas para poder presentarse a la reelección de manera natural y sin esta ocasión contando con el apoyo de los Messi. Tampoco los tendrá en su contra y dicho hecho invita a pensar más que nunca que mantendrá la silla más importante del Camp Nou.

Comentan igualmente por el medio de comunicación que en la cabeza de Lionel Andrés Messi pasa la idea de volver a Barcelona en algún momento. Es algo que el propio argentino ha venido deslizando a lo largo de sus últimas entrevistas. El momento todavía no ha llegado y mientras mantenga vínculos contractuales por la ciudad de Miami se hace absolutamente imposible pensar que pueda darse un retorno que desde el año 2021 es tema de actualidad en Cataluña.

Solamente el tiempo dirá qué ocurre pero lo cierto es que podemos esperar que en las próximas elecciones a la presidencia del Barcelona Messi no tome partido. Desde hace 20 años que es una figura absolutamente trascendental para ganar o perder campañas electorales en la capital de Cataluña. La Pulga no participará de manera activa de una jornada que le trae recuerdos de un año 2021 más que doloroso para su entorno.

