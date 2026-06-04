Jhon Durán se metió en otra polémica y fue denunciado ante la policía: “Es insoportable…”

Durán se volvió a meter en otra polémica y ahora acabó siendo denunciado en la policía.

Jhon Durán no deja de vivir grandes polémicas en su carrera y ahora en Colombia acabó hasta siendo denunciado en la Policía. En el Municipio de Llanogrande (Antioquia) el delantero tuvo problemas con sus vecinos por las fiestas que estaba haciendo en su domicilio.

De acuerdo a la información revelada por mioriente, Jhon Durán fue denunciado por sus vecinos ante la policía por los grandes ruidos que se hacen desde su casa. “Desde el pasado 14 de mayo Durán ha protagonizado una serie de fiestas ruidosas que acabaron con la tranquilidad nocturna de los residentes de la parcelación“, redacta el medio.

Además, también se destaca que un grupo de vecinos se acercó al mismo Durán para pedirle que le baje un poco a las fiestas. “Algunos habitantes habrían hecho llamados directos al futbolista y también solicitaron la presencia de la policía para que se aplicaran las disposiciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana“, revela MiOriente.

Una nueva polémica ataca la carrera de Jhon Durán, quien ya es muy cuestionado por los aficionados y por las decisiones que ha venido tomando. El delantero regresó al país esperando ser convocado al Mundial 2026, pero se quedó lejos de la lista.

Jhon Durán fue denunciado por sus vecinos. (Captura de pantalla)

El futuro de Jhon Durán también pasa por una importante incógnita. El delantero aún no tiene nuevo equipo, y si no llega a un acuerdo con ningún club tendrá que volver a Al Nassr, que es dueño de su pase y con el que tiene contrato por los siguientes años.

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Los equipos interesados en Jhon Durán

Jhon Durán interesa a equipos como Galatasaray, que sería el que está más cerca de ficharlo. No obstante, todo depende de dos situaciones, la primera que el colombiano acepte una reducción de sueldo, y la segunda que Al Nassr confirme si lo vende o lo vuelve a prestar.

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