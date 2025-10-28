El jugador que en vivo rechazó a Millonarios y se le ofreció a Atlético Nacional

Una vez más, dos grandes del fútbol de Colombia estuvieron cara a cara y, en esta ocasión, hubo un claro ganador. La sorpresa llegó al fútbol colombiano cuando un jugador en vivo rechazó a Millonarios y se le ofreció públicamente a Atlético Nacional.

Mientras que Nacional ya aseguró la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026, Millonarios necesita de un milagro deportivo para no quedar eliminado. ¡Qué bien le hubiera sentado el jugador que lo rechazó durante una entrevista!

Pero no siempre fue así la historia… Justo unos días antes que apareciera el protagonista de este relato, Frank Fabra, aquel lateral izquierdo que llegó a ser figura en Boca Juniors y titular en la Selección Colombia, le dijo no a Atlético Nacional y se le ofreció a Millonarios. No todas se podían ganar…

El jugador que en vivo rechazó a Millonarios y se le ofreció a Nacional

Cristian Arango quiere jugar en Atlético Nacional. (Foto: Getty Images)

Cristian ‘Chicho’ Arango le concedió una entrevista al programa el ‘VBar’, de Caracol Radio, y cuando le preguntaron qué haría si le llegara una oferta para regresar a Millonarios, no dudó en responder: “Como uno llega a este punto de la carrera, al tener la oportunidad de volver al país lo único que buscaría sería Atlético Nacional, ya que es una decisión difícil venir de nuevo al país, y pues obviamente tener una comodidad en Estados Unidos donde puede estar la posibilidad que tus hijos tengan unos estudios bastantes positivos, una vida allí, ese sería el pensar mío y de mi familia. Obviamente, uno como hincha ve la posibilidad y pues ojalá algún día. Estaría siempre dispuesto a volver al país siempre y cuando sea a Nacional“.

Así le fue a Cristian Arango en Millonarios

A pesar de que tuvo un rendimiento destacado con 27 goles, seis asistencias y 4.440 minutos en 72 minutos con Millonarios que lo llevó a disputar la final de la la Liga Colombiana I-2021, la premisa de ‘Chicho’ Arango está más que clara: volver al fútbol colombiano solo para jugar en Nacional.

