Los dos ‘refuerzos’ que Millonarios anunció en menos de tres horas

Tres horas bastaron: Millonarios encendió a su hinchada con dos anuncios consecutivos, generando gran expectativa en el entorno del club.

Por Julio Montenegro

Jugadores de Millonarios en la Liga Colombiana.
© Vizzor ImageJugadores de Millonarios en la Liga Colombiana.

¿Estrategia de comunicación para calmar las aguas o ahora si van a armar una buena plantilla? Millonarios vivió un segundo semestre lleno de irregularidades en el fútbol de Colombia, protestas de los hinchas y malos resultados, así que decidió empezar a anunciar refuerzos bajo la premisa que reforzar también es renovar a los jugadores que se podían irse del equipo.

¡Ya anunciaron dos nombres en menos de tres horas! Para la Liga Colombiana II-2025, Millonarios contrato a Edwin Mosquera, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Guillermo De Amores y Bruno Sávio. Ninguno de ellos es titular indiscutido y no han dejado de ser incorporaciones para convertirse en refuerzo.

Con el antecedente de venir de uno de los peores mercados de fichajes de la historia de Millonarios, las directivas empezaron a calmar la molestia de los hinchas con las renovaciones del goleador Leonardo Castro y el defensor central Andrés Llinás. ¡Ahí no pararon los anuncios!

Millonarios anunció dos ‘refuerzos’ para el próximo año

Dos de los jugadores renovados en Millonarios están en esta foto. (Foto: Getty Images)

El día de anuncios en Millonarios empezó publicando que “el jugador Danovis Banguero extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2026″. Luego, en menos de tres horas también se anunció que “el jugador Jorge Arias renovó su vínculo con la institución y firmó contrato hasta junio de 2027″. La continuidad del lateral izquierdo y el defensor central empieza reforzar el plantel para la Liga Colombiana I-2026.

ver también

Los dos jugadores que saldrían de Millonarios al final del año

Mientras unos renuevan, otros tienen las maletas listas para irse del equipo. Neyser Villarreal acaba contrato en noviembre y será el primer jugador de Millonarios que se va al final del año, ya que tiene un precontrato firmado con Cruzeiro. Además, Helibelton Palacios sería el otro jugador que saldría de ‘Millos’ porque termina contrato el 31 de diciembre de 2025.

Encuesta

¿Jorge Arias y Danovis Banguero son refuerzos para Millonarios?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
