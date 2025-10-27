Conmoción en Colombia por las palabras de la madre del hincha de Millos asesinado: “Fueron 17 muchachos de Santa Fe”

Una tragedia volvió a golpear al fútbol de Colombia. Todo empezó a suceder a las 11:10 P.M. del viernes 12 de septiembre de 2025 cuando Carlos Andrés, un joven hincha de Millonarios, estaba caminando por las calles del barrio Roma, de la localidad de Kennedy. Tan solo unos minutos después, aparecieron unos hinchas con prendas rojas haciendo el mismo recorrido, pero a mayor velocidad.

“Quiero justicia y la justicia nunca llega aquí”, le empezó contando Marta Cristina Ortiz, madre de Carlos Andrés, al programa ‘Mañana Express’, del canal RCN, mientras mostraban las imágenes antes de la tragedia. Lo más duro del relato estaba por llegar.

En los videos de las cámaras de seguridad se ve a Carlos Andrés corriendo con su bicicleta mientras un grupo lo perseguía. “Hasta machete llevaban en mano”, relate el reportaje de ‘Noticias RCN’. Entonces, surgió la duda: ¿Qué fue lo que pasó para llegar a esa situación?

“Él tuvo como un roce con los que iban en una moto que eran de Santa Fe, tuvieron palabras dicen, no sé qué palabras serían. Entonces, ahí lo empezaron a marcar a mi hijo. Se devuelven con 15 más de los de Santa Fe hasta que ya lo cogen y en los videos se ve como corre”, relató Marta Cristina Ortiz.

“Me mataron a mi hijo”: El testimonio de la madre del hincha de Millonarios fallecido

Madre del hincha de Millonarios fallecido rompió el silencio.

Carlos Andrés se tropezó con el andén y al quedar en el piso quedó indefenso ante la tragedia que estaba a punto de suceder. “Quiero que me colaboren con eso, que caigan las personas que hicieron eso porque no fue una sola, fueron 17 muchachos de Santa Fe que me mataron a mi hijo sin derecho a que él se pudiera defender porque lo cogieron por la espalda”, fue el duro testimonio de Marta Ortiz.

Esto le respondió la Fiscalía a la madre del hincha de Millonarios asesinado

Como si el relato de la madre del hincha de Millonarios asesinado no hubiera sido estremecedor, ‘Noticias RCN’ reveló la respuesta que la Fiscalía le dio a Marta Cristina Ortiz. “La Fiscalía nos dijo que nosotros teníamos que buscar los videos, que estábamos dormidos sin buscar videos. No soy la investigadora, simplemente estoy ayudando porque no quiero que la muerte de mi hijo se quede impune”, reveló la mamá de Carlos Andrés.

