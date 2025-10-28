El polémico post de Neyser Villarreal que enojó a todo Millonarios: “Hay que vetarlo de todo”

Parece que Neyser Villarreal le importa poco irse en buenos términos con la hinchada de Millonarios y es que la promesa subió un post en redes sociales que le valió muchas críticas. El crack de la Selección sub 20 felicitó a un jugador de rival acérrimo del que aún es su club.

En sus redes sociales colgó una foto de Marino Hinestroza felicitándolo por los dos goles que marcó en la victoria 5-2 de Atlético Nacional contra el DIM. Esto no gustó para nada a los aficionados del club blanquiazul.

“Deberíamos vetarlo de todo”, “ya lo quiero ver celebrar cuándo la FIFA lo suspenda por incumplimiento de contrato”, “Odia a Millonarios más que nosotros los hinchas de otro club”, fueron algunos de los comentarios.

La relación entre Millonarios y Villarreal ya estaba deteriorada desde que el jugador rechazó la oferta de renovación para poder irse libre sin dejar ningún tipo de ingreso al club.

ver también Jhon Arias la pasa mal en Wolves y un gigante mundial lo quiere para el 2026

Neyser Villarreal – Post

Neyser Villarreal comentarios

Publicidad

Publicidad

ver también El durísimo golpe que recibió el valor de mercado de Luis Díaz y Jhon Durán

Tiene contrato hasta noviembre del presente año pero no se ha presentado a entrenar, por lo que hay una fuerte posibilidad de que la FIFA lo sancione por incumplimiento de contrato.

ver también La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz y Harry Kane que llegó a más de un millón de reproducciones

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.