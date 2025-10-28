Es tendencia:
El polémico post de Neyser Villarreal que enojó a todo Millonarios: “Hay que vetarlo de todo”

Neyser Villarreal parece que presiona salir de Millonarios y ahora subió un polémico posteo en redes sociales que enojó a los hinchas.

Por Gustavo Dávila

Parece que Neyser Villarreal le importa poco irse en buenos términos con la hinchada de Millonarios y es que la promesa subió un post en redes sociales que le valió muchas críticas. El crack de la Selección sub 20 felicitó a un jugador de rival acérrimo del que aún es su club.

En sus redes sociales colgó una foto de Marino Hinestroza felicitándolo por los dos goles que marcó en la victoria 5-2 de Atlético Nacional contra el DIM. Esto no gustó para nada a los aficionados del club blanquiazul.

“Deberíamos vetarlo de todo”, “ya lo quiero ver celebrar cuándo la FIFA lo suspenda por incumplimiento de contrato”, “Odia a Millonarios más que nosotros los hinchas de otro club”, fueron algunos de los comentarios.

La relación entre Millonarios y Villarreal ya estaba deteriorada desde que el jugador rechazó la oferta de renovación para poder irse libre sin dejar ningún tipo de ingreso al club.

Neyser Villarreal – Post

Neyser Villarreal comentarios

Tiene contrato hasta noviembre del presente año pero no se ha presentado a entrenar, por lo que hay una fuerte posibilidad de que la FIFA lo sancione por incumplimiento de contrato.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
