El jugador que le “hizo el feo” a la Selección Colombia y se va a jugar con España

La Selección Colombia buscó insistentemente a este jugador y ahora se va a jugar con España.

La Selección Colombia nuevamente vuelve a ser “rechazada” por un joven crack que opta por irse a jugar con España. El equipo cafetero estuvo insistentemente buscando su “fichaje”, sin embargo, este jugador ahora quiere jugar con España en las divisiones inferiores.

Según revela Juan Camilo Ruiz, la Selección Colombia no podrá contar con Dilan Zárate. El joven talento que pertenece a la estructura de Inter Milán está cedido en el Cádiz y ahora solo quiere jugar con la Selección España. No es el primer jugador que va con España antes que con Colombia.

Zárate nació en Colombia y es por eso que lo estaban buscando para que juegue con el equipo de inferiores, sin embargo, su intención es jugar con la Selección España. Aún puede cambiar su decisión a futuro, pero no se ve esto como probable.

A sus 19 años, Zárate solo ha jugado con las divisiones inferiores de España y pese a que Colombia viene insistiendo por su contratación no lo ha podido tener. Zárate se viene desempeñando en el Cádiz como central y también en la posición de Pivote.

Dilan Zárate jugaría con España. (Captura de pantalla)

La Selección Colombia tendrá que afinar más sus “estrategias” para convencer a nuevos talentos, puesto que, no es la primera vez que España le gana un jugador y es más en las últimas ocasiones la selección Europea se ha quedado con más futbolistas que pueden jugar por Colombia.

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Los números de Dilan Zarate en esta temporada

En esta temporada con el Cadiz, Dilan Zarate jugó ya un total de 10 partidos entre todas las competencias. No marcó goles, pero dio 1 asistencia. Es un joven talento que tiene que irse afianzando en las siguiente temporadas.

En síntesis: