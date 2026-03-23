El padrastro de Santiago Castrillón reveló cómo fue la muerte del jugador de Millos: “Recibe un balonazo”

Las horas pasan y todo el fútbol de Colombia sigue sin creer la noticia. Santiago Castrillón, jugador de Millonarios de tan solo 18 años, falleció luego de desplomarse durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Luis Camarón, padrastro del futbolista, cónto detalles de lo sucedido.

El sábado 21 de marzo se dio a conocer la noticia que Castrillón sufrió un colapso durante el partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20 y tuvo que recibir reanimación antes de ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y Millonarios confirmó el 22 de marzo que “Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza“. Luego, la familia del volante de ‘Millos’ se pronunció al respecto.

“Recibe un balonazo”: El duro testimonio del padrastro de Santiago Castrillón

Santiago Castrillón jugaba con el equipo Sub-20 de Millonarios. (Foto: X / @MundoMillos)

“No era su carrera de futbolista, no era eso, era la vida, era la vida lo que a nosotros nos importaba y se lo pedí a mi Dios: ‘Levántelo, no me importa que no juegue. Solo levántelo y ya’. No se dio. Él estaba jugando, recibe un balonazo porque lo toma y el balón en el pecho, preciso en el corazón y se desplomó. Hubo unas causas en su coranzoncito, dejó de funcionar. Mientras la reanimación hubo un tiempo, un lapso que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cebrebro”, le reveló Luis Camarón, padrastro de Santiago Castrillón, a ‘Noticias Caracol‘.

ver también La emotiva promesa que David Mackalister Silva no alcanzó a cumplirle a Santiago Castrillón

El mensaje del Real Madrid por el fallecimiento de Santiago Castrillón

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz”, publicó la cuenta oficial en X del Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué torneo estaba jugando Santiago Castrillón con Millonarios? ¿Qué torneo estaba jugando Santiago Castrillón con Millonarios? Ya votaron 0 personas

En síntesis