Todo el fútbol de Colombia se unió en una voz de condolencia por la noticia que Millonarios confirmó el 22 de marzo. El jugador Santiago Castrillón, de 18 años, falleció y en una de sus últimas entrevistas confensó la promesa que, lamentablemente, David Mackalister Silva no alcanzó a cumplirle.

Con su equipo Sub-20, Millonarios jugó un partido ante Independiente Santa Fe del Torneo Nacional Sub-20 el sábado 21 de marzo. Durante este encuentro, Castrillón sufrió un colapso y luego de ser atendido por los médicos de ‘Millos’ tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo (22 de marzo) en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”, fue parte del comunicado de Millonarios antes de que se conociera la promesa que Mackalister Silva no alcanzó cumplirle al joven mediocampista en la Liga Colombiana.

Mackalister Silva y la promesa que no alcanzó a cumplirle a Santiago Castrillón

Castrillón y Mackalister Silva compartieron equipo en Millonarios. (Foto: X / @MillosFCoficial y Vizzor Image)

Luego de confirmarse el fallecimiento de Castrillón, en X volvieron a publicar una entrevista del volante donde hablaba de la cercanía que tenía con David Mackalister Silva. “Nuestra historia es como muy bonita. Desde que estoy acá (en Millonarios) Macka siempre me felicita. Cuando subí (al primer equipo) en el primer partido con Bucaramanga en el hotel usted sabe que siempre tiene que concentrar con un comapañero, me pusieron a Macka. Concentré con Mackalister y me decía que tranquilo, que si ibamos ganando dos o tres cero que iba e pedir el cambio para que yo entrara. No se dio. Contra Envigado igual, que tranquilo que él iba a pedir el cambio faltando 10 o 15 minutos para que entrara, tampoco se nos dio. Y lo planeamos todo, pero al final no se nos dio“, contó Santiago Castrillón.

ver también Falcao, Santa Fe, América: Los mensajes de condolencias tras el fallecimiento de Santiago Castrillón

David Silva no celebró el gol ante Once Caldas por Santiago Castrillón

No se le vio el nivel de siempre y todo tuvo una explicación. A pesar de que Mackalister Silva marcó el segundo gol de la victoria 1-4 ante Once Caldas del 21 de marzo, no celebró el gol porque estaba muy afectado debido a la situación que estaba pasando Santiago Castrillón. “A Macka le agradecí por el esfuerzo, estaba haciendo un partido interesante, hemos tenido un día cargado por todo el tema de Castrillón y creo que eso en un momento nos afectó“, afirmó el entrenador Fabián Bustos.

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