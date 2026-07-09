El primer problema de Lucas González con un jugador de Atlético Nacional: “Cuando hablo no es porque sí”

Lo presentaron de manera oficial como nuevo entrenador y no tardó en imponer carácter en el entrenamiento. Inició la era de Lucas González en Atlético Nacional y ya tuvo el primer problema con un jugador. “Cuando hablo no es porque sí”, dijo el DT.

Cuando parecía que nada podía tentar a González para dejar a un equipo como Deportes Tolima, va a jugar ante Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Libertadores, apareció Nacional con una oferta que el entrenador colombiano no pudo rechazar.

“Esto es Atlético Nacional; si te llama un club como Atlético Nacional, ¿cómo no va a ser algo que sientas que estabas esperando durante siempre y que no sabías cuándo? Y tenías la ilusión que de pronto en los próximos 10 años aparezca esa oportunidad y cuando aparece con la historia y la grandeza que tiene este club pues es algo que no tardas mucho tiempo en pensar. Nos hemos ganado ese derecho“, dijo Lucas González antes de tener el primer problema con un jugador de su nuevo equio.

El primer problema de Lucas González con un jugador de Nacional: “Me puede explicar”

Lucas González, nuevo DT de Nacional. (Foto: X / @nacionaloficial)

El medio partidario ‘Nacional Es Pasión’ publicó un video del entrenamiento de Nacional del 9 de julio. Ahí apareció González con voz de mando, paró la práctica de fútbol y mientras daba instrucciones se dio cuenta que un jugador estaba hablando. El DT se acercó hasta la posición del futbolista, le puso el silbato que tenía y le dijo: “Escuchen al señor que quiere decir algo. Cuando hablo no es porque sí, es porque estoy intentando que jueguemos en equipo más rápido. ¿Puedes explicar qué estaba diciendo?“. ¡Video!

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Lucas González reveló si Atlético Nacional le pagó a Deportes Tolima para contratarlo

“Tenía cláusula de salida bilateral. Si el club decidía en algún momento terminar con mi contrato, pues lo hacía y me pagaba a mí y al cuerpo técnico una indemnización. O en este caso si era al revés, Atlético Nacional o el club que fuera, tendría que decidir si quería asumir esa cláusula“, dijo Lucas González para confirmar que el equipo ‘Verdolaga’ le pagó a Deportes Tolima para poder contratarlo en el fútbol de Colombia.

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