Hija de Gustavo Petro explicó en detalle cómo fue el desplante de James Rodríguez: “Por eso quería la foto”

Antonella Petro publicó un video en sus redes sociales oficiales. Hubo un mensaje para James Rodríguez y reveló algunos detalles desconocidos del encuentro.

El desplante que James Rodríguez le hizo a Antonella Petro, hija de Gustavo Petro, presidente de Colombia, generó un sinfín de críticas, especulaciones y debate alrededor de la Selección a pocos días de su presentación en el Mundial 2026. Tras esto, la joven de 17 años decidió publicar en sus redes sociales oficiales un video dedicado exclusivamente al número ’10’ del combinado nacional.

El escándalo con James y la hija del presidente de Colombia se dio en las últimas horas. Es que se viralizó un video en redes sociales donde Antonella le pidió una foto y Rodríguez la ignoró. A partir de esto, hubo muchas críticas al futbolista y hasta denuncias de amenazas.

De hecho, en las publicaciones de la Selección Colombia, los hinchas cuestionaron fuertemente tanto al número 10 como al resto de los jugadores por su actitud en este acto público con Gustavo Petro. Esto llevó a que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se manifieste públicamente y rechace toda manifestación de críticas y amenazas contra los futbolistas del seleccionado.

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible.



Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN — César García Garzón (@elojodelsalmon) June 4, 2026

Antonella Petro le dedicó un video a James Rodríguez en redes sociales

Al escalar tanto este desplante de James Rodríguez, la propia hija del mandatario decidió ponerle paños fríos a la situación. A través de un video en redes sociales, Antonella Petro le dedicó unas palabras a James Rodríguez y brindó detalles respecto a lo que fue ese momento con el jugador.

“Me presento, soy Antonella, tengo 17 años y soy la fan número 1 de la Selección Colombia“, empezó comentando en un video en sus redes sociales oficiales. Luego, reveló que es jugadora de fútbol, que es fanática de Millonarios en su país y del Barcelona, en Europa.

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“El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré“, reveló. Tras esto, contó sobre su primer encuentro con James Rodríguez, cuando era una niña y en donde le regaló un dibujo suyo.

“Te escribía cartas todos los días y bailaba rastatas como tú. Y James, tenemos algo en común. Soy zurda como tú. Por eso quería la foto. Cuando vi que te acercabas, los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente. Por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco“, contó.

Antonella Petro hace pedido a todo el pueblo colombiano en favor de la Selección

En el video, la hija de Gustavo Petro manifestó su felicidad por compartir momentos con la Selección Colombia a pesar del desplante de James Rodríguez. De hecho, hasta recibió una camiseta firmada por todos los futbolistas, la cual mostró para todos.

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“¿Cómo voy a estar triste si vino la Selección? Mi felicidad era máxima. Y acá está la camiseta que desde la Federación nos regalaron a mi papá y a mí, toda firmada”, sostuvo, a la vez que mostró el jersey del combinado nacional.

Por otra parte, Antonella también quiso dejar en claro que no está de acuerdo con los actos que se han visto en redes sociales contra el seleccionado colombiano. Pidió más que nunca que todos apoyen al equipo de cara al Mundial 2026.

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“A toda Colombia le digo: a nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país. Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente. Vamos a darles siempre el mejor ánimo, la mejor actitud, y todo el apoyo positivo en redes“, pidió.

Y cerró: “Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá ahí sí me pueda tomar la foto. Y muchas gracias por jugársela por Colombia“.

Datos claves

James Rodríguez ignoró a Antonella Petro, de 17 años, al pedirle una foto.

ignoró a Antonella Petro, de 17 años, al pedirle una foto. Antonella Petro publicó un video en Instagram pidiendo apoyo para la Selección Colombia.

publicó un video en Instagram pidiendo apoyo para la Selección Colombia. La Federación Colombiana regaló una camiseta firmada por los jugadores a Gustavo Petro.