Descubre el millonario motivo por el que la Copa América 2028 volverá a Estados Unidos con un formato diferente.

El fútbol sudamericano está a punto de vivir una auténtica revolución con el objetivo de imitar a los formatos competitivos que se están viendo en Europa. Las Eliminatorias al Mundial 2023 cambiarían de formato y la Copa América 2028 no se quedará atrás con más selecciones y una sede que parece va a ser fija por muchas ediciones.

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano de Win Sports, había anticipado en la jornada deportiva del 23 de noviembre que “las Copas Américas de aquí en adelante se van a jugar en Estados Unidos“. ¿Las razones? Económicamente funciona más que bien porque hay escenarios e hinchas de la mayoría de selecciones.

El periodista Gastón Edul, del canal TyC Sports, corroboró lo informado por Vélez y no solo agregó que la próxima Copa América se jugará entre junio y julio de 2028, también reveló que la competición cambiará de formato porque habrá más selecciones.

Copa América 2028 con nuevo formato: habrá más selecciones

Trofeo de la Copa América. (Foto: Getty)

“Confirmado: La Copa América 2028 se vuelve a jugar en Estados Unidos. La sede ya está establecida. El formato incluiría equipos de Concacaf para hacer un torneo más largo. Va a ser en junio y julio de 2028″, publicó Edul en X. Seguramente, el nuevo formato tendrá una fase más al tener más selecciones. Se jugarían octavos de final.

Estas fue las selección Concacaf que más lejos llegaron en una Copa América

Ante el inminente anuncio del regreso de las selecciones de Concacaf a la Copa América, la pregunta pasó a ser: ¿Cuál fue la selección que más lejos llegó? Ninguna salió campeona y la máxima instancia a la que llegaron fue la final en dos ocasiones (1993 y 2001) con México.

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