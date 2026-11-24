No todo fue celebración en Catar. Descubre la sanción que la FIFA le dejó a la Selección Colombia Sub-17 tras vencer a Honduras.

Aquella selección que supo ser campeona del Torneo Sudamericano camina a paso firme en la fase de grupos del Mundial Sub-17. La Selección Colombia venció a Honduras en la segunda fecha del Grupo L, pero se enteró que la FIFA la complicó con una sanción.

Colombia venía de ganarle a Japón 2-1 en el debut del Mundial Sub-17 con una asistencia de Adrián Mosquera. Ojo con este nombre. Llegó la segunda jornada y la expulsión de Diego Matute empezó a caminar el camino de la victoria de la ‘Tricolor’ contra Honduras.

Con goles de Matías Caicedo y José Escorcia, la Selección Colombia le ganó a Honduras y aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub-17. Ahora, en la tercera fecha intentará clasificar como primer del Grupo L, pero ya tiene una desventaja por la sanción que llegará desde la mismísima FIFA.

FIFA complica a Colombia en el Mundial Sub-17 con esta sanción

Uno de estos jugadores fue sancionado por FIFA. (Foto: Getty)

Durante la victoria 2-0 de Colombia a Honduras, Adrián Mosquera fue amonestado y acumuló una segunda tarjeta amarilla en el Mundial Sub-17. Esto quiere decir que la FIFA sancionará al delantero colombiano con una fecha de suspensión y volverá a jugar hasta el partido por los 16avos de final.

La Selección Colombia pierde a Mosquera para este partido del Mundial Sub-17

Cuando lo relojes del mundo marquen que son las 8:00 A.M. del viernes 27 de noviembre, la Selección Colombia se jugará el primer puesto del Grupo L contra Serbia. En el partido que solo necesita empatar para terminar primero, no podrá contar con Adrián Mosquera al estar sancionado por acumular dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-17.

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