Aquella selección que supo ser campeona del Torneo Sudamericano camina a paso firme en la fase de grupos del Mundial Sub-17. La Selección Colombia venció a Honduras en la segunda fecha del Grupo L, pero se enteró que la FIFA la complicó con una sanción.
Colombia venía de ganarle a Japón 2-1 en el debut del Mundial Sub-17 con una asistencia de Adrián Mosquera. Ojo con este nombre. Llegó la segunda jornada y la expulsión de Diego Matute empezó a caminar el camino de la victoria de la ‘Tricolor’ contra Honduras.
Con goles de Matías Caicedo y José Escorcia, la Selección Colombia le ganó a Honduras y aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub-17. Ahora, en la tercera fecha intentará clasificar como primer del Grupo L, pero ya tiene una desventaja por la sanción que llegará desde la mismísima FIFA.
FIFA complica a Colombia en el Mundial Sub-17 con esta sanción
Uno de estos jugadores fue sancionado por FIFA. (Foto: Getty)
Durante la victoria 2-0 de Colombia a Honduras, Adrián Mosquera fue amonestado y acumuló una segunda tarjeta amarilla en el Mundial Sub-17. Esto quiere decir que la FIFA sancionará al delantero colombiano con una fecha de suspensión y volverá a jugar hasta el partido por los 16avos de final.
La Selección Colombia clasificó a los 16avos del Mundial Sub-17 y así se define su posible rival
La Selección Colombia pierde a Mosquera para este partido del Mundial Sub-17
Cuando lo relojes del mundo marquen que son las 8:00 A.M. del viernes 27 de noviembre, la Selección Colombia se jugará el primer puesto del Grupo L contra Serbia. En el partido que solo necesita empatar para terminar primero, no podrá contar con Adrián Mosquera al estar sancionado por acumular dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-17.
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Datos clave
- Adrián Mosquera: será suspendido una fecha en el Mundial Sub-17 por FIFA tras acumular dos tarjetas amarillas.
- Selección Colombia: venció 2-0 a Honduras y clasificó a 16avos del Mundial Sub-17.
- Viernes 27 de noviembre: Colombia jugará ante Serbia a las 8:00 A.M. sin Mosquera.