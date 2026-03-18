¿Empezaron las excusas? La insólita crítica de James Rodríguez al Minnesota en la MLS

James Rodríguez no pudo jugar con regularidad en Minnesota, pese a que llegó hace varias semanas. El volante colombiano llegó a tener una molestia física, y ahora el mismo jugador aclara qué fue lo que pasó. Para sorpresa de muchos terminó “culpando” a su nuevo equipo y sus instalaciones.

El capitán de la Selección Colombia confirmó que su molestia física responde al césped artificial en el que se está moviendo el Minnesota. El mismo jugador comentó que no estaba acostumbrado y por eso sufrió una dolencia en su pie y no pudo jugar en los primeros partidos de la MLS.

“La semana pasada tuve algo en el pie, el cuerpo mío no está acostumbrado a entrenar en una cancha así. En una cancha dura, en un campo que es artificial. Yo creo que voy a estar ya al 120%. Sé como se sale de todo esto, hay que entrenar fuerte”, comentó el ex jugador de Real Madrid y Bayern Múnich.

James apenas debutó el pasado fin de semana en una goleada terrible que recibió su equipo que acabó perdiendo el encuentro 6 a 0. El futbolista colombiano entró en los minutos finales y dejó buenas sensaciones, aunque todavía está lejos de su mejor nivel con el equipo estadounidense.

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Se espera que en los siguientes meses, James se vaya adaptando a las condiciones del Minnesota y de la MLS, además, el colombiano estará recorriendo los estadios y el país donde se jugará el Mundial 2026. En el siguiente encuentro ya podría ser titular con su equipo.

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El contrato de James en la MLS

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Jugando para el Minnesota, James Rodríguez firmó un contrato hasta mediados de año. El jugador solo apuesta por minutos y ritmo pensando en el Mundial 2026. De ahí que, rechazara ofertas de Colombia o Brasil, para seguir su carrera. Después del Mundial podría volver a cambiar de equipo.

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En síntesis:

James Rodríguez atribuyó sus recientes molestias físicas al césped artificial de las instalaciones del Minnesota United, superficie a la que su cuerpo aún no se adapta.

atribuyó sus recientes molestias físicas al de las instalaciones del Minnesota United, superficie a la que su cuerpo aún no se adapta. El capitán colombiano debutó el pasado fin de semana ingresando en los minutos finales de una derrota 6-0, tras superar una dolencia en su pie que le impidió ser titular.

James mantiene un contrato corto hasta mediados de 2026, priorizando ganar ritmo de competencia en Estados Unidos para llegar en plenitud al Mundial.

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