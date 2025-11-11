Era una joya colombiana, se iba a Argentina para jugar en San Lorenzo, pero falleció en una tragedia: “Se ahogó”

El mundo del fútbol está de luto. Una joya colombiana tenía todo listo para ir a Argentina y jugar en San Lorenzo con tan solo 16 años, pero una tragedia se interpuso en el camino, y falleció de una manera inesperada.

Joel David López Solano había demostrado un rendimiento tan destacado como lateral y extremo derecho en el equipo de fútbol aficionado Club Santa Fe, de Sincelejo, que no solo se había vinculado a las divisiones inferiores del equipo Envigado, de la Liga Colombiana; también le habían situado pasajes para viajar a Argentina y vincularse a un equipo grande como San Lorenzo.

Antes de su viaje a Argentina, Joel López volvía de un partido de fútbol cuando decidieron con su familia bañarse en un pozo turístico en la zona rural de Tuchín (Córdoba). Fue en ese lugar donde ocurrió la tragedia. El joven futbolista no pudo salir de una represa, y a pesar de que su padre Orangel López Vaquero se lanzó para intentar salvarlo, sucedió la lamentable noticia.

“Me confirma Arsenio Estrada, una tragedia que sucedió con un chico de Montería, Sincelejo. Un chico, Joel David López Solano de 16 años, tenía ya todo acordado y le habían fijado pasajes para ir a Argentina para unirse a San Lorenzo, de Argentina. Lamentablemente, se fue con su familia a un paseo, el chico tuvo dificultades en un lago o río, se ahogó, su papá quería sacarlo y también murió el padre. Dicen que era un gran talento, apenas tenía 16 años de edad. Pertenecía a la escuela de fútbol Santa Fe, de Sincelejo”, informó el periodista José Alberto Ortiz, de Caracol Radio.

Las emotivas palabras de uno de los entrenadores de Joel López por su fallecimiento

Sergio Martínez, uno de los entrenadores de Joel López, lo recordó con unas emotivas palabras tras el fallecimiento de la joven promesa del fútbol de Colombia. “Era un muchacho con mucha disciplina, era una cualidad que lo caracterizaba desde que llegó al club. Si le decían que entrenaba a las cinco de la mañana, ahí estaba; si era a las cuatro, ahí estaba. Era la base del éxito para Joel”, dijo Martínez.

