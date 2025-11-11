El círculo íntimo de Daniel Muñoz da la noticia sobre Barcelona que ilusiona a toda Colombia

En el fútbol grande de Europa hay un jugador colombiano que está dando de qué hablar y no es precisamente Luis Díaz. Daniel Muñoz está teniendo un nivel tan alto en Crystal Palace que ya se confirmó una noticia sobre FC Barcelona que ilusiona a toda Colombia.

Los aficionados colombianos pudieron disfrutar poco del paso de Yerry Mina y Jeison Murillo en el Barcelona, quienes tuvieron acción en seis y cuatro partidos, respectivamente. Ahora, podrían tener otra gran posibilidad con Muñoz.

El lateral derecho empezó la temporada ganándole a Liverpool con Crystal Palace la Community Shield. Un derecho que se habían ganado por ser campeones de la FA Cup. La campaña sigue en marcha y Daniel Muñoz no afloja el rendimiento, registra dos goles y dos asistencias en 844 minutos hasta el partido contra Wolverhampton del 22 de noviembre, y ya despertó el interés de dos pesos pesados de Europa.

Daniel Muñoz y una noticia sobre Barcelona que ilusiona a Colombia

Daniel Muñoz suena para ir a FC Barcelona. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Sus representantes han tenido comunicaciones informales, es la manera en la que me lo han expresado, con algunos emisarios del Barcelona, que es el equipo al que más bulla se le está haciendo por las publicaciones de algunos medios catalanes. Sobre todo, porque Barcelona está buscando competencia para Koundé“, informó el periodista Julián Capera, de ESPN, para que Colombia se ilusione con la posible llegada de Daniel Muñoz al Barça.

El equipo que le podría quitar a Barcelona la llegada de Daniel Muñoz

Luego de informar las conversaciones que ha tenido FC Barcelona con el círculo íntimo de Daniel Muñoz, Capera también contó que ha existido alguna consulta y algún sondeo de París Saint-Germain por el lateral derecho de la Selección Colombia debido a la reciente lesión de Achraf Hakimi.

