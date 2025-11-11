Es tendencia:
Luis Díaz

Error histórico: El salario que el Liverpool rechazó pagarle a Luis Díaz

El extremo colombiano Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich y Europa y ahora critican al Liverpool por no renovarlo.

Por Gustavo Dávila

Error histórico: El salario que el Liverpool rechazó pagarle a Luis Díaz Foto: Getty

Luis Díaz es sin duda una de las figuras no solo del Bayern Múnich de Alemania, sino de toda Europa y si hay un lugar dónde lo extrañan es en el Liverpool. El gigante de Inglaterra rechazó renovarlo y hoy lo apuntan como uno de los peores errores de su historia.

El Liverpool fichó a tres jugadores ofensivos por más de 300 millones de euros, sin embargo ni Florian Writz, ni Alexander Isak ni Hugo Ekitiké han rendido, pero rechazaron aumentarle el salario del colombiano a 10 millones de euros al año.

El colombiano estaba recibiendo 4 millones y pidió un aumento para renovar, sin embargo no hubo acuerdo económico. El extremo ex Porto fue al Bayern y además de ser goleador, cobra 14 millones de euros.

El gigante de Alemania lleva arranque perfecto y Luis Díaz es uno de los más elogiados por entrenador, hinchas y sus propios compañeros. Futbolistas como Harry Kane elogiaron al colombiano.

Los hinchas del Liverpool tendrán que esperar varios años para ver de regreso a ‘Lucho’ a Anfield ya que el colombiano firmó un contrato hasta junio 2029 y si repite su nivel seguro será renovado.

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada

En 17 partidos, Luis Díaz lleva 11 goles y 5 asistencias y así está a solo 6 goles de igualar la mejor temporada goleadora que ha tenido en su carrera.

ver también

El cambio en el sorteo del Mundial que golpearía a la Selección Colombia

Luis Díaz ganó la Premier League con el Liverpool. Foto: Getty.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

En resumen

  • Luis Díaz dejó el Liverpool tras rechazar su solicitud de 10 millones de euros anuales.
  • El colombiano ahora juega en el Bayern Múnich y cobra 14 millones de euros al año.
  • Díaz tiene contrato con el equipo alemán hasta junio de 2029 y es figura del club.
