Luis Díaz es sin duda una de las figuras no solo del Bayern Múnich de Alemania, sino de toda Europa y si hay un lugar dónde lo extrañan es en el Liverpool. El gigante de Inglaterra rechazó renovarlo y hoy lo apuntan como uno de los peores errores de su historia.

El Liverpool fichó a tres jugadores ofensivos por más de 300 millones de euros, sin embargo ni Florian Writz, ni Alexander Isak ni Hugo Ekitiké han rendido, pero rechazaron aumentarle el salario del colombiano a 10 millones de euros al año.

El colombiano estaba recibiendo 4 millones y pidió un aumento para renovar, sin embargo no hubo acuerdo económico. El extremo ex Porto fue al Bayern y además de ser goleador, cobra 14 millones de euros.

El gigante de Alemania lleva arranque perfecto y Luis Díaz es uno de los más elogiados por entrenador, hinchas y sus propios compañeros. Futbolistas como Harry Kane elogiaron al colombiano.

Los hinchas del Liverpool tendrán que esperar varios años para ver de regreso a ‘Lucho’ a Anfield ya que el colombiano firmó un contrato hasta junio 2029 y si repite su nivel seguro será renovado.

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada

En 17 partidos, Luis Díaz lleva 11 goles y 5 asistencias y así está a solo 6 goles de igualar la mejor temporada goleadora que ha tenido en su carrera.

Luis Díaz ganó la Premier League con el Liverpool. Foto: Getty.

