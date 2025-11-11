Es tendencia:
El cambio en el sorteo del Mundial que golpearía a la Selección Colombia

El sorteo del Mundial tendría un cambio que golpearía las aspiraciones de la Selección Colombia de meterse al bombo 1.

Por Gustavo Dávila

Selección Colombia recibe la peor noticia de todas del sorteo del Mundial Foto: Getty
La Selección Colombia tiene aún presente el gran objetivo de meterse al bombo 1 y ser cabeza de serie en el Mundial 2026 y evitar así potencias como Francia, España o Portugal, sin embargo un cambio golpearía este plan.

Según la cuenta Football meets Data, los combinados que clasifiquen vía play off ya no irán directo al bombo 4, si no que verán respetados sus puestos en el ranking FIFA. Alemania e Italia están en el top 10 pero podrían clasificar vía repechaje, lo que abría una esperanza a Colombia.

Si este cambio se cristaliza, la Selección de Colombia tendría definido jugar en el bombo 2, salvo que alemanes o italianos queden fuera, lo que abriría un espacio vía ranking.

Así, la selección Colombia necesita ganar sus dos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia y esperar que sus rivales no sumen. Los de Nestor Lorezno también estarán pendientes de las Eliminatorias UEFA.

Alemania e Italia están en el top 10 ranking FIFA.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia en noviembre

Colombia se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 pm, y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00pm.

Los jugadores que descartó Lorenzo para la convocatoria de Colombia

Encuesta

¿Podrá la Selección Colombia ser cabeza de serie?

YA VOTARON 0 PERSONAS

gustavo dávila
Gustavo Dávila
