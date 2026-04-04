¿Es grave? Revelan qué enfermedad fue la que llevó a James Rodríguez al hospital

Este sábado 4 de abril ha estado lleno de especulaciones con el estado físico de James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia estuvo hospitalizado 3 días por una deshidratación severa. Desde el Minnesota confirmaron que el estado físico era “grave” por su historial de lesiones.

Ahora en medio de todos estos rumores, El Tiempo revela y aclara qué tuvo James. El 10 fue hospitalizado por una “virosis estomacal” confirmaron desde el entorno del jugador al medio citado. Descartando así cualquier asunto de gravedad con el jugador.

Por lo cual, se espera que James se recupere durante esta semana y en el mejor de los casos esté jugando en la MLS la siguiente semana. El jugador buscará los minutos y ritmo que le permitan llegar con el mejor nivel posible al Mundial 2026 con la Selección.

James no entrenó “por obvias razones” dijeron desde su entorno. Se empezó a especular con otro tipo de afecciones en el cuerpo del colombiano, pero esto ha quedado descartado. El 10 no ha podido comenzar este 2026 con el pie derecho, tras varios meses de irregularidad.

James fue titular con Colombia en las Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

Se espera que James Rodríguez logre recuperarse en las siguientes horas y vuelva primero a los entrenamientos y después a la cancha. Ya desde su equipo habían revelado que esperarán a que mejore para poderlo vincular nuevamente a la dinámica del día a día.

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Las estadísticas de James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez ha jugado un total de 39 minutos, en 2 partidos. El 10 colombiano también se demoró en debutar por un tema de visado. Solo firmó por este semestre con el club de la MLS, pensando en la posibilidad de jugar antes del Mundial 2026.

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