Se reveló por qué Millonarios no anuncia la llegada de James Rodríguez

La novela para saber si James Rodríguez sorprenderá a toda Colombia y le dará el sí a Millonarios continúa… En esta ocasión, llegaron dos conclusiones sobre por qué ‘Millos’ no anuncia la llegada del ’10’ de la Selección Colombia. ¿Cuál de las dos será cierta?

Millonarios ya había intentando convencer a James en noviembre de 2025 para que regresara al fútbol de Colombia, pero no se alcanzó a llegar a la cifra de los $7 millones de dólares (5 salario y 2 en bonificaciones) que, supuestamente, estaba pidiendo. El mismo Enrique Camacho, presidente de ‘Millos‘ lo confirmó.

Luego de que Camacho le dijera al canal ‘Win Sports’ sobre la llegada de James Rodríguez que “en este momento no estamos trabajando en este tema y en esa idea”, el presidente habría dado la razón por la que no se ha anunciado el arribo del ’10’. “Ya el equipo está conformado y tenemos unas restricciones de presupuesto que hacen que de pronto no seamos tan agiles para poder llegar a un acuerdo en ese sentido”, afirmó el presidente de Millonarios.

La otra versión sobre el no anuncio de Millonarios con James Rodríguez

Mientras que Enrique Camacho instaló la narrativa sobre la falta de presupuesto para presentar y firmar a James Rodríguez, el periodista Juan Manuel Rendón Cortés publicó en X que no se ha dado el anuncio bomba porque “el problema ahora serían sus representantes, que consideran que jugar en Colombia lo desvalorizaría y no les conviene”.

La información sobre el futuro de James Rodríguez que ilusiona a Millonarios

“Confirmando con muy buena fuente lo de James Rodríguez a ‘Millos’ depende que no le salga algo en la MLS… Ya están listos los patrocinadores que pondrían la $$ (plata) y él no preferiría otro equipo en el FPC”, publicó en X la periodista Sara Bello.

Datos clave