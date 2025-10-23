La UEFA no cuenta un gol de Luis Díaz y sigue detrás de Falcao y Jackson Martínez en la Champions League

Nueva jornada de Champions League donde todos buscan empezar a consolidarse como equipos de la fase de octavos de final del máximo torneo de clubes del continente europeo. Luis Díaz volvió a marcar con Bayern Múnich en una jornada donde muchos pensaron que había igualado a Radamel Falcao García como segundo máximo anotador de los cafeteros en la Copa de Europa. La realidad pasa por entender que la UEFA no le cuenta un tanto al exfutbolista del Junior de Barranquilla y que por ende el Tigre continúa ubicado en segunda posición. Manda Jackson Martínez.

Brujas sufrió el tanto número 12 del colombiano según apuntaban diferentes medios de comunicación en cuanto a la Champions League se refiere. Un registro que le permitió igualar a Radamel Falcao García en cuanto al máximo torneo de clubes europeos se refiere y que únicamente dejaba a los 13 de Jackson Martínez por delante del actual estandarte del equipo de la Bundesliga. Repetimos que ni mucho menos los datos son precisos y que hay que devolverse al pasado para entender de dónde viene toda la polémica.

Y es que dentro de esos 12 goles que se le toman a Luis Díaz, muchos le cuentan también el que anotase frente al Krasnodar de Rusia algunos años atrás. Hablamos de un encuentro que fue disputado por las rondas previas a la fase de grupos de la Champions League que no hace parte de buena parte de los registros de la UEFA para medir quiénes son los máximos anotadores de su torneo. Si siguiéramos dicha hoja de ruta, Jackson Martínez en lugar de tener 13 gritos sagrados en cuanto a la Copa de Europa se refiere tendría un total de 14. Serían los mismos que Radamel Falcao y por ende todas las estadísticas estarían dopadas.

Más allá de todo esto la realidad pasa por entender que Luis Díaz se encuentra a únicamente 3 goles de ser el colombiano con más tantos en toda la historia de la Champions League. Tiene 11 de manera oficial después de haber disputado encuentros en el máximo torneo de clubes europeos de la mano de Porto, Liverpool y Bayern Múnich. Alcanzar a Radamel Falcao y sus 12 gritos sagrados en el torneo será el próximo hito para un futbolista absolutamente trascendental en estas épocas del conjunto de Vincent Kompany.

Jackson Martínez sigue siendo el colombiano con más goles en Champions: GETTY

Muchos se preguntarán cómo puede ser que Jackson Martínez supere a Radamel Falcao en dicha estadística. El Tigre se retiró del fútbol europeo con una mayor cantidad de tantos en cuanto a todas las competencias de UEFA se refiere, pero prácticamente el 72% de estos llegaron por una Europa League donde de la mano de Porto y Atlético de Madrid. Fue ahí donde se convirtió en uno de los mejores arietes de toda la historia del torneo. El ex atacante del DIM tuvo la mayoría de sus anotaciones por la Orejona.

Los próximos retos de Luis Díaz en la Champions

PSG el 4 de noviembre como visitante Arsenal en Londres el 26 de noviembre son el siguiente desafío. Luego habrá que recibir al Sporting Lisboa el 9 de diciembre y para cerrar el año en cuanto a la Champions se refiere. Por último, habrá que medir fuerzas ante los Union Saint Guilloese y PSV. Es el calendario que le queda a Luis Díaz y al Bayern Múnich buscando ser 1 de los 8 mejores equipos de la tabla general.

Bayern buscará mantener el pleno de victorias con un claro objetivo: evitar la fase de playoff previa a los octavos de final de la Champions League. Un hito que supone ahorrarse 180 minutos de competición más en un calendario absolutamente desbordado y que no olvidemos que tiene que coincidir con una campaña de Copa del Mundo de selecciones de la FIFA a finales de camino. Cada minuto que pueda ser ahorrado es una victoria para entrenadores, jugadores ya está seleccionadores.

