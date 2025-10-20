El Mundial Sub-20 2025 llegó a su fin con la final entre la Selección Argentina y Marruecos, y cuando la tristeza apenas estaba empezando a pasar, llegaron unas contundentes palabras de la figura marroquí a los jugadores argentinos: “Nos los comimos”.

¡Oh, oh! Argentina llegó a la final del Mundial Sub-20 tras vencer 1-0 a la Selección Colombia en semifinal y partía con cierto favoritismo para ganarle a Marruecos. Sin embargo, el trámite del partido demostró todo lo contrario con un protagonista estelar.

Primero fue un golazo de tiro libre y luego definió un centro de costado. Yassir Zabiri no solo fue la gran figura de Marruecos en la victoria 2-0 contra Argentina en la final del Mundial-Sub-20, también se animó a enviarle un mensaje a los jugadores argentinos que consternó a todo el mundo. ¡Fuertes palabras!

La pesadilla de Argentina en el Mundial Sub-20 habló: “Nos los comimos”

Yassir Zabiri anotó dos goles en la final del Mundial Sub-20. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

Luego de ser elegido la figura de la final del Mundial Sub-20, Yassir Zabiri sorprendió al mundo entero diciendo que “los argentinos hablaron mucho antes del partido. Vinimos y nos los comimos. Estaban muy confiados en que ganarían, pero destaco que nosotros hablamos dentro del campo, demostrando superioridad y carácter”.

El dinero que le quitó la figura de Marruecos a Argentina tras la final del Mundial Sub-20

Los dos goles de Zabiri para que Marruecos fuera campeón del Mundial Sub-20 2025 no solo hicieron que Argentina perdiera el título, también le quitó el premio de un millón de dólares que la FIFA le dio al campeón de la competición. La ‘Albiceleste’ terminó recibiendo US$500.000.

