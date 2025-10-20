Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

Todo el mundo consternado con las palabras de la figura de Marruecos sobre Argentina: “Nos los comimos”

¡Polémica total! El crac de Marruecos afirmó que “se comieron” a Argentina en la final del Mundial Sub-20 y sorprendió al mundo.

Por Julio Montenegro

Yassir Zabiri fue la figura de la final del Mundial Sub-20.
© X / @fifaworldcup_esYassir Zabiri fue la figura de la final del Mundial Sub-20.

El Mundial Sub-20 2025 llegó a su fin con la final entre la Selección Argentina y Marruecos, y cuando la tristeza apenas estaba empezando a pasar, llegaron unas contundentes palabras de la figura marroquí a los jugadores argentinos: “Nos los comimos”.

¡Oh, oh! Argentina llegó a la final del Mundial Sub-20 tras vencer 1-0 a la Selección Colombia en semifinal y partía con cierto favoritismo para ganarle a Marruecos. Sin embargo, el trámite del partido demostró todo lo contrario con un protagonista estelar.

Primero fue un golazo de tiro libre y luego definió un centro de costado. Yassir Zabiri no solo fue la gran figura de Marruecos en la victoria 2-0 contra Argentina en la final del Mundial-Sub-20, también se animó a enviarle un mensaje a los jugadores argentinos que consternó a todo el mundo. ¡Fuertes palabras!

La pesadilla de Argentina en el Mundial Sub-20 habló: “Nos los comimos”

Yassir Zabiri anotó dos goles en la final del Mundial Sub-20. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

Yassir Zabiri anotó dos goles en la final del Mundial Sub-20. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

Luego de ser elegido la figura de la final del Mundial Sub-20, Yassir Zabiri sorprendió al mundo entero diciendo que los argentinos hablaron mucho antes del partido. Vinimos y nos los comimos. Estaban muy confiados en que ganarían, pero destaco que nosotros hablamos dentro del campo, demostrando superioridad y carácter”.

Lo primero que dijo el técnico de Marruecos tras derrotar a la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20

ver también

Lo primero que dijo el técnico de Marruecos tras derrotar a la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20

El dinero que le quitó la figura de Marruecos a Argentina tras la final del Mundial Sub-20

Los dos goles de Zabiri para que Marruecos fuera campeón del Mundial Sub-20 2025 no solo hicieron que Argentina perdiera el título, también le quitó el premio de un millón de dólares que la FIFA le dio al campeón de la competición. La ‘Albiceleste’ terminó recibiendo US$500.000.

Publicidad

Encuesta

¿A quién eliminó Argentina en semifinal del Mundial Sub-20?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Nació en Francia, brilló en Marruecos y fue la gran figura del Mundial Sub 20: “Es literalmente Cristiano Ronaldo”
FIFA

Nació en Francia, brilló en Marruecos y fue la gran figura del Mundial Sub 20: “Es literalmente Cristiano Ronaldo”

Lo primero que dijo el DT de Marruecos tras vencer a Argentina
FIFA

Lo primero que dijo el DT de Marruecos tras vencer a Argentina

Los premios que recibieron Colombia y Argentina en el Mundial Sub-20
Fútbol de Colombia

Los premios que recibieron Colombia y Argentina en el Mundial Sub-20

IDV vs Atlético Mineiro HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Sudamericana?
Fútbol de Ecuador

IDV vs Atlético Mineiro HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Sudamericana?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo