Toda Colombia indignada con el nuevo apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a James Rodríguez

Esto parece que se convirtió en una guerra de apodos porque el entrenador Néstor Lorenzo ya había bautizado al famoso periodista como “apostador del fracaso”. Para nadie es un secreto que el periodista Carlos Antonio Vélez es el contradictor más popular de James Rodríguez y, en esta ocasión, la crítica llegó sin necesidad de mencionarlo y con un apodo que indignó a toda Colombia.

La última imagen de James en la Selección Colombia lo dejó con dos asistencias magistrales en la victoria contra México 4-0 y un ingreso revulsivo en el segundo tiempo contra Canadá en el empate 0-0. El ‘10’ está corriendo incluso para recuperar el balón, así Vélez no lo valore mucho.

Con declaraciones sobre James Rodríguez como “en la selección no se entrena y a él no le gusta entrenar. A él le gusta el ‘pechiche’, ese ha sido su hábitat y por eso 11 técnicos lo han mandado al banco.”, Carlos Antonio Vélez instaló la premisa que el capitán de la ‘Tricolor’ no corre la cancha, camina y es convocado independientemente de su nivel en el equipo en el que esté.

El nuevo apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez y James Rodríguez. (Foto: X / @velezfutbol y Getty Images)

Vélez habló de la Selección Colombia Sub-20 y, de paso, como palito a James le puso un nuevo apodo que indignó a toda Colombia. “Este equipo hizo un muy buen sudamericano. Un fútbol moderno con once atacando y once defiendo, sin vaguitos caminando, sin preferencias hacia dos o tres jugadores. No, el equipo era un equipo que decía uno: ‘En el Mundial nos puede ir bien si se corrigen los errores'”, sostuvo el periodista de los canales RCN y Win Sports.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

Luego de conocerse que Carlos Antonio Vélez le puso “vaguito” como nuevo apodo, James Rodríguez tendrá la oportunidad de revertir esta historia cuando la Selección Colombia enfrente a Nueva Zelanda en un partido amistoso que se jugará el sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M.

