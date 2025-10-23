La competencia por ser el máximo goleador de la historia del fútbol (entre tantas otras estadísticas) tendrá, por lo menos, dos años más de vida. Así se confirmó este jueves 23 de octubre con la firma de la extensión del contrato de Lionel Messi con el Inter Miami hasta fines del 2028.

Es que en junio de este 2025, Cristiano Ronaldo anunció que extendía su estancia en el Al Nassr hasta mediados del 2027, momento en el que tendrá 42 años y aproximadamente 4 meses. En tanto que Leo, de momento, lo hará hasta los 41 y, estimativamente, 5 meses.

El contrato que mejoró Lionel Messi con el Inter Miami

De momento se desconocen datos certeros del reciente contrato que Lionel Messi firmó con el Inter Miami. No obstante, lo que están claros son los puntos que firmó en 2023, los cuales lo unieron al elenco de la Major League Soccer tras su paso por el París Saint-Germain.

Aunque las cifras exactas varían según las fuentes no oficiales, se reporta que su compensación total garantizada ronda los $20.4 millones de dólares anuales (lo que lo convierte en el jugador mejor pago de la MLS). De igual modo, el copropietario del club, Jorge Mas, mencionó que el salario anual total podría oscilar entre 50 y 60 millones, incluyendo otros acuerdos comerciales.

Entre ellos, su participación en los ingresos de Apple TV, que se basa en un porcentaje de los recursos generados por las suscripciones al MLS Season Pass, el servicio de transmisión de la liga, el acuerdo con Adidas -ganancias por la venta de camisetas y merchandising-, sin contar la participación accionaria a la cual se añadiría como socio minoritario una vez se retire del fútbol.

Las cifras de la renovación de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr hasta 2027

Cristiano Ronaldo se aseguró una remuneración que asciende a unos impresionantes 571.000 euros diarios, consolidando una base de ingresos sin precedentes, incluso, en la liga árabe. En tanto que la cifra global del vínculo, incluyendo diversas cláusulas, podría alcanzar los 570 millones de euros por el total de las dos temporadas renovadas.

Además, cuenta con un bono por renovación. En concreto, podría incrementar los montos hasta 44 millones más si completa la totalidad del nuevo acuerdo y negocia una nueva extensión.

Y no solo eso, CR7 obtuvo un 15 por ciento de participación de los ingresos del club, valorada en unos 38,6 millones de euros.

