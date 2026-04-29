Fabián Bustos se fue de celebración tras el empate de Millonarios con Sao Paulo en Sudamericana

Millonarios sigue sin encontrar el rumbo, volvió a tener un resultado que no le gustó a los hinchas y se fue silbado tras el empate con Sao Paulo en la Copa Sudamericana 2026. ¿Faltaba algo más? Sí, el entrenador Fabián Bustos se fue de celebración tras este resultado.

Bustos empezó a recibir duros cuestionamientos porque esta a una sola fecha de quedar eliminado en la Liga Colombiana I-2026 al no quedar entre los ocho clasificados a los Playoffs. Y la cosa en Copa Sudamericana no mejora con un empate con muy poco buen juego.

Sao Paulo decidió guardar a siete jugadores titulares y le jugó con una nómina alternativa a Millonarios en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Una vez más, el equipo mostró muy pocas ideas de juego y terminó con tan solo cuatro tiros al arco en 25 intentos. Fabián Bustos no solo daría de qué hablar por esto.

Millonarios empató con Sao Paulo y Fabián Bustos se fue de celebración

Fabián Bustos en Millonarios vs. Sao Paulo. (Foto: Getty Images)

No pasaron más de 24 horas desde que Millonarios salió silbado del estadio ‘El Campín’ tras empatar 0-0 con Sao Paulo para que Fabián Bustos se fuera a la celebración del cumpleaños del periodista deportivo Camilo Castellanos, del canal ‘DSports’. “Unos cracks el DT de Millonarios, el mejor actor que vi en la TV inolvidable en ‘Bety la fea’ Julio Herrera, mi amigo Andrés Marocco, el gran Mario Vanemerak y el parcero Carlos Villamil”, dijo Castellanos.

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¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por Copa Sudamericana?

Con la necesidad de ganar para empezar a pelear por quedar mínimo en la segunda posición del Grupo C y así clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Millonarios visitará a Boston River en Uruguay el jueves 7 de mayo a las 5:00 P.M. (hora colombiana) por la cuarta fecha de la fase de grupos.

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