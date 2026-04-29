La nueva fortuna que ganará la Selección Colombia por clasificar al Mundial 2026

La FIFA anunció la repartición de millones de dólares en premios para las selecciones clasificadas al Mundial 2026, así la Selección Colombia recibirán más premios por estar en la Copa del Mundo a menos de dos meses para el arranque del torneo.

Serán 871 millones de dólares rodando en la logística y pagos a las Selecciones, esto representa un 15% más para cada participante. La FCF recibirá 16 millones de dólares como forma de financiear los costos de participación.

Por clasificar al torneo, ahora serán 10 millones de dólares se conoce que este rubro es de los más probables a dividirse entre los jugadores como premios de las Federaciones.

Los premios aumentan para las Selecciones pero los costos también, hinchas se han expresado sobre lo elevado que consideran los costos de entradas, sumado a otros gastos como transporte, hospedaje entre otros.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

Portugal

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Uzbekistan

Colombia

James Rodríguez – Selección Colombia, es la gran duda para el Mundial.

Publicidad

En resumen