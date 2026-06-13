Partidos de mañana en el Mundial 2026, domingo 14 de junio: horario y dónde ver EN VIVO

La cartelera del Mundial 2026 para este domingo 14 de junio contempla una seguidilla de cuatro cotejos que darán inicio a los grupos E y F, donde se destaca la presencia de Alemania.
La actividad arrancará con el cruce entre Alemania y Curazao en Houston; posteriormente, Países Bajos se medirá ante Japón en Dallas, mientras que en Filadelfia se vivirá un choque determinante entre Costa de Marfil y Ecuador, finalizando la velada con el enfrentamiento de Suecia y Túnez en Monterrey, México.
Partidos del domingo 14 de junio: horario y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Alemania vs. Curazao (Grupo E)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 15:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 14:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 13:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 13:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 13:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 20:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 18:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Suecia vs. Túnez (Grupo F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 00:00 horas (lunes 15) | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 22:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.
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