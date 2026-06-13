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Partidos de mañana en el Mundial 2026, domingo 14 de junio: horario y dónde ver EN VIVO

La cuarta jornada del Mundial tendrá los partidos de los grupos E y F, en Estados Unidos y México.

Alemania y Ecuador, dos de los favoritos del Grupo E.
© GettyAlemania y Ecuador, dos de los favoritos del Grupo E.

La cartelera del Mundial 2026 para este domingo 14 de junio contempla una seguidilla de cuatro cotejos que darán inicio a los grupos E y F, donde se destaca la presencia de Alemania.

La actividad arrancará con el cruce entre Alemania y Curazao en Houston; posteriormente, Países Bajos se medirá ante Japón en Dallas, mientras que en Filadelfia se vivirá un choque determinante entre Costa de Marfil y Ecuador, finalizando la velada con el enfrentamiento de Suecia y Túnez en Monterrey, México.

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Partidos del domingo 14 de junio: horario y TV

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Alemania vs. Curazao (Grupo E)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 15:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 14:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 13:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
  • Ecuador: 13:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 13:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
  • España: 20:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 18:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Suecia vs. Túnez (Grupo F)

Estadio BBVA (Monterrey), México

  • Argentina: 00:00 horas (lunes 15) | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 22:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 22:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 05:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?

  • Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
  • México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
  • Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
  • España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
  • Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.

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Braian Quiña
Braian Quiña
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