Se confirmó una nueva alianza con la que los aficionados ecuatorianos podrán ver todo el Mundial 2026.

Faltan solo 36 días para que comience el Mundial 2026 y las alternativas televisivas para los aficionados ecuatorianos no dejan de llegar. Ahora los hinchas tricolores podrán ver los 104 partidos de la Copa del Mundo en una sola aplicación.

Previamente ya se había anunciado que la Copa del Mundo en Ecuador contaba con tres alternativas.

DSports (104 partidos)

Teleamazonas (40 partidos en abierto)

Disney+ (30 partidos)

¿Cuál es el nuevo canal para ver el Mundial 2026 en Ecuador?

Ahora se acaba de anunciar que Paramount+ y DSports alcanzaron un acuerdo comercial para que a través de esta aplicación se puedan ver los 104 partidos del Mundial 2026. A través de transmisiones en vivo 24/7 de DSPORTS DSPORTS 2, y DSPORTS+.

Los suscriptores de esta aplicación podrán ver toda la programación relacionada al Mundial 2026 desde el 1 de junio y desde ese momento también se accederá a toda la cartelera deportiva relacionada con las competencias que transmite DSports como la Liga Española y la Copa Sudamericana.

El Mundial es el torneo más importante del fútbol. (Foto: GettyImages)

El calendario de Ecuador para el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)