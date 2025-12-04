Gonzalo Plata nuevamente vuelve al ojo del huracán en Brasil, tras otra insólita revelación de su vida personal que indigna a los hinchas de Flamengo. Hace poco también se revelaba que el futbolista ecuatoriano terminó en una pelea con un compañero, Jorge Carrascal.

Metropoles confirmó que Gonzalo Plata organizó una fiesta después de ganar el Brasileirao. Pero esta fiesta no fue una celebración cualquiera, el jugador ecuatoriano habría invitado a 200 mujeres, y también una “atracción sorpresa” que no ha trascendido cuál era.

La fiesta también tenía varios parámetros a cumplir por los invitados. Uno de los principales fue que no se podía llevar celulares para evitar dichas polémicas que trascienden en redes sociales. No obstante, esto no se cumplió y el evento fue filtrado.

De acuerdo a la información de Metropoles, también se revela que la Policía Federal de Brasil estuvo interviniendo a las 4:00 am, pero la celebración no se detuvo. Aparentemente se dio una conversación entre los invitados y las autoridades y luego la fiesta siguió.

Gonzalo Plata fue campeón con Flamengo en Brasil. (Foto: GettyImages)

Gonzalo Plata fue campeón del Brasileirao, pero ahora su futuro es una total incertidumbre. El jugador ecuatoriano estaría muy cerca de salir para enero de 2026, y los interesados para su fichaje son diferentes equipos de Europa o del mismo Brasil.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

Por otro lado, en toda la temporada, Gonzalo Plata suma 50 partidos con Flamengo, siendo titular casi indiscutible, hasta sus últimas polémicas. El ecuatoriano lleva 5 goles y ha dado 9 asistencias. Casi ha sumado en cancha 3.000 minutos.

