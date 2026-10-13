Fue bicampeón con Atlético Nacional y está cerca de regresar al club

Atlético Nacional podría tener de regreso a uno de sus anteriores bicampeones en la plantilla de la temporada 2027.

Atlético Nacional podría recuperar para 2027 a uno de sus antiguos campeones, aunque esta vez no sería para reforzar la plantilla de jugadores. El club antioqueño analiza alternativas para fortalecer su estructura deportiva y un viejo conocido estaría cerca de regresar para trabajar desde otra faceta del fútbol.

Se trata de Jairo ‘El Viejo’ Patiño, exmediocampista que manifestó su interés en incorporarse a las divisiones inferiores de Nacional. El caleño ya habría sostenido conversaciones con la institución para un posible retorno.

En una entrevista con El Colombiano, Patiño reconoció sus intenciones de volver al club y dejó clara su motivación: “Mi sueño es ser parte del proceso formativo de la institución”. El exjugador busca continuar su carrera desde el banquillo y contribuir al desarrollo de jóvenes futbolistas.

Patiño tiene una historia importante con Atlético Nacional, equipo con el que conquistó dos títulos, en 2007 y 2011. Su vínculo con la institución y el conocimiento del entorno verdolaga lo acercarían por fin, luego de que ya hubo contactos en años anteriores.

Después de retirarse del fútbol profesional, el exmediocampista se preparó para trabajar como entrenador y dirigió a Llaneros, Bogotá F.C. y Cúcuta Deportivo, además de participar en procesos formativos.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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