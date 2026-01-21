Hernán Torres le cerró las puertas de Millonarios a James Rodríguez con 15 palabras

Era una de las voces más esperadas en el fútbol de Colombia y el periodista Octavio Mora Gómez logró la primicia. En medio de la incertidumbre sobre si seguirá siendo el entrenador de Millonarios, Hernán Torres rompió el silencio y, de paso, le cerró las puertas a James Rodríguez.

¿Había alguna posibilidad? En noviembre de 2025, el periodista Melquisedec Torres, del ‘Canal 1‘, publicó en X la bomba informativa que Millonarios estaba cerca de cerrar el negocio para firmar a James. ¡Boom! Estalló este rumor, pero el impacto no duró mucho tiempo.

A pesar de que Torres publicó dos días después que Millonarios no había logrado llegar a los $7 millones de dólares que James Rodríguez estaba pidiendo entre salario y bonos, algunos hinchas de ‘Millos’ seguían con el sueño latente de ver al ’10’ vestido de azul y blanco, pero… Hernán Torres apareció para cerrarle las puertas.

Con estas palabras, el DT de Millonarios le cerró las puertas a James

Torres y James no se encontrarán en Millonarios. (Foto: Vizzor Image y Getty Images)

El periodista Octavio Mora le preguntó a Hernán Torres si alguna pieza nueva se podría incorporar a Millonarios y ahí aparecieron las 15 palabras que le cerraron la puerta a James Rodríguez: “Pienso que ya estamos con los 25. La elección de 25 jugadores nos limita mucho”.

La reacción de Hernán Torres cuando le preguntaron si estaba listo para irse de Millonarios

“Todos los técnicos tenemos la maleta preparada. Uno nunca sabe qué puede pesar y menos en los equipos grandes de Colombia como Millonarios (…) Es la primera fecha del torneo que empezamos y me dice que tengo la maleta lista y le digo que como técnico siempre tenemos la maleta lista para salir“, le respondió el DT de Millonarios a Octavio Mora.

