Hija de James Rodríguez rompe en llanto tras eliminación del Mundial 2026: la imagen que conmueve a Colombia

Salomé, la hija del '10' de la Tricolor, rompió en un llanto desconsolado tras la dura eliminación por penales ante Suiza en el Mundial 2026.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un profundo dolor en los jugadores de la Tricolor. También golpeó con fuerza a sus familias, que siguieron de cerca el dramático desenlace en las tribunas del BC Place Stadium de Vancouver: una de las imágenes que más conmovió fue la de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien rompió en llanto tras la caída por penales ante Suiza.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró plasmar en el campo el favoritismo con el que llegaba al compromiso. Después de un empate sin goles durante los 120 minutos, la falta de contundencia terminó pasándole la cuenta a la Tricolor, que cayó en la definición desde los doce pasos y se despidió de la Copa del Mundo.

Tras el partido, Daniela Ospina compartió en sus redes sociales una imagen que rápidamente se viralizó. En ella se observa a Salomé durante una videollamada con su madre, visiblemente afectada y con lágrimas en el rostro mientras conversaban sobre la dolorosa eliminación de Colombia. La empresaria acompañó la publicación con un breve, pero emotivo mensaje: “Te amo, mi amor”, reflejando el difícil momento que atravesaba la hija del capitán de la selección.

La escena conmovió a miles de aficionados, quienes destacaron el estrecho vínculo entre James y su hija. Durante todo el Mundial 2026, Salomé siguió de cerca la campaña de la Tricolor y acompañó a su padre con constantes mensajes de apoyo en redes sociales, por lo que la eliminación también significó un duro golpe para ella.

En síntesis…

Eliminación dolorosa: Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar 0-0 en los 120 minutos y caer en la tanda de penales frente a Suiza en Vancouver.

Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar 0-0 en los 120 minutos y caer en la tanda de penales frente a Suiza en Vancouver. Impacto familiar: La derrota golpeó con fuerza a las familias de los futbolistas; la imagen de Salomé Rodríguez, hija de James, llorando en las tribunas conmovió a los aficionados.

La derrota golpeó con fuerza a las familias de los futbolistas; la imagen de Salomé Rodríguez, hija de James, llorando en las tribunas conmovió a los aficionados. Apoyo viral: Daniela Ospina compartió una emotiva videollamada con su hija visiblemente afectada, reflejando el duro golpe que significó la eliminación tras acompañar al capitán durante el torneo.