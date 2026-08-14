El delantero colombiano Luis Suárez es el plan B del FC Barcelona para el puesto de delantero, y con esto ganaría millones al año.

Luis Suárez amaneció como una de las alternativas que maneja el FC Barcelona para el puesto de delantero si es que finalmente no llega Julián Álvarez. El salto deportivo de prestigio le significaría también un millonario salario.

Luis Suárez pasaría a ganar al menos cinco millones de dólares al año, esto es el doble de lo que cobra en el Sporting de Lisboa. El club portugués no cierra las puertas a una salida pero también pedirían una fuerte suma.

La salida del colombiano rondaría entre 60 a 80 millones de euros, siendo el último número la cláusula de salida del delantero. Por Julián Álvarez están dispuestos a pagar 100 millones de euros, más 20 más en variables.

El ex Almería estuvo en planes de millonarios clubes de Inglaterra como el Manchester United, Newcastle y Arsenal, sin embargo tras un discreto Mundial se enfriaron los rumores.

Julián Álvarez sigue siendo la prioridad sin embargo el Atlético de Madrid no quiere venderlo al FC Barcelona por menos de los 500 millones de euros de su cláusula.

Los números de Luis Suárez en esta temporada

En esta temporada en Portugal, Luis Suárez ha jugado un total de 53 partidos marcando 38 goles y dando 9 asistencias. Lleva en cancha poco más de 4.000 minutos. Apenas cumplirá 29 años a finales de este 2026 y ha elegido la Liga Turca como su siguiente destino.

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