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Liga Colombiana

La primera salida de Millonarios luego de cuatro partidos consecutivos sin ganar

Conoce los detalles de la primera salida de Millonarios tras cuatro partidos sin ganar y la crisis en el segundo ciclo de Alberto Gamero.

El balón de la Liga Colombiana y el escudo de Millos.
© X / @WinSportsTV y archivo particularEl balón de la Liga Colombiana y el escudo de Millos.

La primera crisis en el segundo ciclo de Alberto GameroMillonarios completó cuatro partidos consecutivos sin ganar, el nivel sigue sin convencer a los hinchas que no paran de protestar. Ya se dio la primera salida del equipo.

El regreso de Gamero a Millonarios parecía que empezaba a encontrar el rumbo luego de dos victorias contra Cúcuta Deportvo y Boyacá Chichó más dos empates en Medellín contra Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Sin embargo, llegó una de las peores eliminaciones de la historia del equipo ‘Embajador’.

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Millonarios quedó eliminado en octavos de final de la Copa Colombia tras perder 5-4 en penales contra Barranquilla FC, el equipo con el peor rendimiento del fútbol de Colombia al ser último de la B en ese 3 de octubre. En aquel partido quedó retratado la diferencia de un equipo que promedio menos de 22 años de edad y otro, como ‘Millos’, que alcanzó el promedio de 30 años de edad. ¿Por eso la salida que se dio?

La primera salida de Millonarios tras 4 partidos consecutivos sin ganar

El balón del FPC y el escudo de Millos. (Foto: X / @CamiloOrtiz_ok)

El balón del FPC y el escudo de Millos. (Foto: X / @CamiloOrtiz_ok)

Luego del empate 1-1 contra Fortaleza por la fecha 14 de la Liga Colombiana II-2026, Millonarios no solo llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar, también el medio partidario ‘Mundo Millos’ dio a conocer la salida de Miguel Ángel Alfonso, preparador físico del fútbol base y el equipo profesional, porque seguirá su carrera en el club Yaracuyanos, de Venezuela.

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Salida en Millos. (Foto: IG / MundoMillos)

Salida en Millos. (Foto: IG / MundoMillos)

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana?

A la espera de que la Dimayor apruebe correr el partido un día, Millonarios volvería a jugar en la Liga Colombiana II-2026 cuando enfrente a Once Caldas el próximo martes 13 de octubre a las 8:30 P.M. en el estadio ‘El Campín’.

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En síntesis

  • Alberto Gamero y Millonarios acumulan cuatro partidos consecutivos sin ganar.
  • Miguel Ángel Alfonso dejó su cargo de preparador físico para ir a Yaracuyanos.
  • Millonarios fue eliminado de la Copa Colombia en penales ante Barranquilla FC.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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