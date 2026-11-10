Franco Pérez, joven jugador que fue desconvocando por la Selección Colombia, de manera totalmente insólita, ahora ya tiene nuevo país para jugar. El talento de la figura de Boca Juniors fue aprovechado por una selección que salió rápidamente a convocarlo.
Este martes 10 de noviembre de 2026 se confirmó que Franco Pérez fue convocado por la Selección Sub-20 de Argentina. Todo esto a pocos días de que se vio como la Selección Colombia decidió sacarlo de su lista después de que lo había citado.
Hace pocos días se generó el bombazo de que Franco Pérez era desconvocado de la Selección Colombia Sub-19, nunca se confirmaron los motivos reales, y solo se habló de un límite de cupos para jugadores que no juegan en el país. Esa fue la razón para no llamarlo.
Franco Pérez es hijo del mítico Omar Pérez, por lo cual, ahora mismo está jugando en las divisiones inferiores de Boca Juniors. El jugador incluso ya estuvo citado a entrenar con el primer equipo bajo las órdenes del ‘Vasco’ Arruabarrena.
Franco Pérez fue llamado por la Selección Argentina. (@Argentina)
Los próximos partidos determinarán si la Selección Colombia acabó cometiendo un error histórico y perdiendo a un crack que ya casi tenían amarrado. La Selección Colombia decidió apostar por otros jugadores que también vienen con buenos procesos, pero no se esperaba que Pérez encuentre selección tan rápido.
¿Colombia pierde para siempre a Franco Pérez?
Franco Pérez todavía podría jugar por la mayor de la Selección Colombia, porque al estar en inferiores con otro equipo no te “bloquea” para jugar por otro país en mayores. No obstante, se visualiza que la Federación tendrá que hacer un gran trabajo para retenerlo.
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¿Después de lo sucedido, eres Franco Pérez, con qué Selección te vas?
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En síntesis:
- Franco Pérez fue convocado por la Selección Argentina Sub-20 tras ser desconvocado por Colombia.
- 10 de noviembre de 2026 se confirmó la convocatoria oficial de Franco Pérez.
- Hijo de Omar Pérez, el futbolista Franco Pérez milita en inferiores de Boca Juniors.