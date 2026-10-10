El DT de Bayern Múnich le dio un "golpe" a Luis Díaz cuando su equipo más lo necesitaba.

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich, después de semanas donde no podía mejorar su nivel e incluso pidió no ser convocado a la Selección Colombia. El delantero colombiano se quedó en Alemania para entrenar y recuperar su mejor condición física.

Se volvió a ver a un Luis Díaz eléctrico en cancha y con ganas de marcar la diferencia. Incluso el colombiano marcó un golazo, pero este fue anulado por un fuera de juego previo. No obstante, la decisión de Kompany sobre el final es la que sorprende.

Kompany sacó a Luis Díaz

Bayern Múnich acabó empatando con el Augsburg en un partido donde mereció la victoria. No obstante, sobre el 87′ Kompany decidió sacar a Luis Díaz, que no jugó en la fecha FIFA y podía terminar el partido, para meter a Karl que sí tuvo minutos con Alemania. Demostrando que el colombiano ya no es intocable.

Luis Díaz no pudo ayudar al Bayern a ganar su partido. (Foto: GettyImages)

Luis Díaz necesita recuperar el nivel que mostró en su mejor año y que lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Esta nueva temporada ha comenzado muy diferente desde los goles y las asistencias para el delantero colombiano.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

En lo que va de temporada, Luis Díaz apenas ha podido jugar un total de 8 partidos con Bayern y solo ha marcado 1 gol. No ha dado asistencias. Desde los números, está siendo una temporada muy mala del delantero colombiano, que viene mal desde el Mundial.

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