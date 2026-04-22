La atajada de Álvaro Montero a lo Óscar Córdoba que le da la vuelta al mundo

Se tomó un breve descanso con un error, pero no tardó mucho en retomar su nivel. Álvaro Montero volvió a hacerse viral con una atajada a lo Óscar Córdoba que le dio la vuelta al mundo. Incluso, se terminó llevando el premio de la mejor volada de la fecha 15 de la Liga de Argentina.

Montero tuvo la posibilidad de ser el arquero titular de la Selección Colombia en el partido amistoso ante Francia del 29 marzo, pero al verse comprometido en el segundo gol de la derrota 3-1 volvió a dejar dudas sobre su titularidad en el Mundial 2026. ¿Revertirá la situación?

En la derrota de Vélez Sarsfield 3-2 ante Gimnasia Mendoza, Álvaro Montero volvió salir con dudas a una pelota área que venía de un tiro libre y fue duramente criticado por su error. Sin embargo, en los dos partidos siguientes sacó el arco en cero, y tuvo una atajada que le dio la vuela al mundo. ¡Y no es por exagerar!

Video: la atajada de Álvaro Montero a lo Córdoba que le da la vuelta al mundo

Atajada de Montero en San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield. (Foto: X)

Durante el empate 0-0 entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield por la fecha 15 de la Liga Argentina, Rodrigo Auzmendi disparó al arco y parecía que anotaba un golazo porque el balón iba a pasar por encima de los 2 metros de altura de Montero, pero el arquero colombiano hizo lo imposible, y con una atajada al mejor estilo de las que hacia Óscar Córdoba en Boca Juniors, desvió la pelota y salvó a su equipo. ¡Video!

La #VoladaJetSMART de la #Fecha15 del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 es la de Álvaro Montero, arquero de @Velez 🙌



✈️ Somos SMART en el cielo y en la cancha ▶️ @VuelaJetSMART pic.twitter.com/MRcV7r7noW — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 22, 2026

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Todo el dinero que Vélez Sarsfield pagará por Álvaro Montero

El periodista Mauricio Etcheverry informó el 25 de marzo que Vélez Sarsfield tomó la decisión de comprar el 100 por ciento de los derechos deportivos de Álvaro Montero. Esto quiere decir que a los 400.000 dólares que le había pagado a Millonarios, le sumará un millón más para terminar pagando 1.400.000 dólares por el arquero colombiano.

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