La fortuna que pagará el Bayern Múnich por Samuel Martínez ¿lo recomendó Luis Díaz?

Uno de los jugadores que más opciones tiene de cambiar de equipo tras el Sudamericano sub 17 es Samuel Martínez, el volante colombiano está en carpeta de los gigantes de Europa. De los más interesados está el Bayern Múnich y ahora revelan cuánto pagarán los campeones de la Bundesliga por la promesa de la Selección Colombia.

Según medios locales, Bayern Múnich pagará hasta 5 millones de dólares para llevarse al joven enganche de la selección campeona 2025. Esto representa mucho más del millón de dólares que en un principio aspiraba Atlético Nacional.

El Sudamericano sub 17 lo revalorizó a Martínez, más aún luego de la goleada 4-0 ante Argentina en la final. Clubes de Inglaterra como Arsenal y Tottenham también lo tienen en carpeta.

Parece que Samuel Martínez podría ser el siguiente colombiano en dar el salto a la Bundesliga, dónde hace poco se coronó campeón Luis Díaz justamente con el club bávaro.

Samuel Martínez prende alarmas en Atlético Nacional

“Con Nacional no tengo contrato firmado, pero tengo muy buena relación. Del equipo profesional de Nacional nadie me ha dicho nada, los directivos si me felicitaron y ahora que vayamos a Guarne creo que nos darán algo”, comentaba el talentoso volante en charla con Win Sports. Así, Atlético Nacional podría perder al juvenil si no le da un contrato profesional.

Samuel Martínez – Selección Colombia.

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En resumen