La declaración de Torres que no le va a gustar a los hinchas de Millonarios tras la eliminación en liga

El fracaso se terminó de consumar… Millonarios quedó eliminado de la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025 y, como si fuera poco, el entrenador Hernán Torres dio una declaración que no le va a gustar a los hinchas.

Millonarios tuvo como gran problema en el segundo semestre del 2025 en el fútbol de Colombia la conformación de un plantel en el que ninguna de las contrataciones, Edwin Mosquera, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Guillermo De Amores y Bruno Sávio, se convirtió en un refuerzo de jerarquía.

Justo sobre este tema vendría la declaración de Hernán Torres que no le va a gustar a los hinchas de Millonarios. En el empate 0-0 contra Once Caldas que los eliminó de la Liga Colombiana, Edwin ‘Chirra’ Mosquera volvió a ser uno de los jugadores más criticados porque la data arrojó que tuvo 25 posesiones perdidas, solo dos regates completados y un centro completado de catorce. El DT azul salió a defenderlo en plena conferencia de prensa.

Las palabras de Hernán Torres que no le van a gustar a los hinchas de Millonarios

Hernán Torres tiene contrato en Millonarios hasta junio de 2026. (Foto: Vizzor Image)

“De pronto la data puede marcar eso, eso no es exacto. ¿Por quién lo reemplazaba? No tengo más extremos, tenía que sacar a Beckham o a él. Me decidí por Beckham y metí a Cañozales. No tengo más extremos, el otro extremo que podía meter era Sander (Navarro), pero Sander tiene más vocación de marca que atacar. No le podía quitar esa posibilidad a Once Caldas de tranquilizarse sin un jugador rápido que encarara, estaba cansado, pero siempre encaraba y siempre trataba de ganarle la espalda al lateral y profundizar. Miro, analizo y evaluó mucho el tema, necesitaba ganar, no podía hacer otro cambio como el Sander que era el otro que tenía por la banda. En ese aspecto tengo que jugármela con él, no tenía recambio, y me parece que él en cualquier momento podría desequilibrar y podría dar un pase gol o como quedó en el primer tiempo casi frente al arco para convertir”, dijo Torres para defender a un jugador como Edwin Mosquera que es uno de los más criticados por los hinchas de Millonarios.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Torres en Millonarios?

Al ver que el equipo mejoró poco y nada con la llegada de Hernán Torres desde la fecha 9 de la Liga Colombiana II-2026, la gran pregunta fue: ¿Hasta cuándo tiene contrato en Millonarios? Torres firmó por un año y tiene contrato con ‘Millos’ hasta junio de 2026.

