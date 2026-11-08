Sebastián Villa suma un nuevo título en Argentina ¿cuánto le paga Boca Juniors?

Sebastián Villa volvió a Boca Juniors para ser campeón y muchos defienden que el extremo colombiano merece un millonario sueldo.

Boca Juniors volvió a conquistar un título y uno de los protagonistas desde su regreso fue Sebastián Villa, quien sumó un nuevo campeonato con los Xeneizes. El extremo colombiano volvió a levantar un trofeo con el gigante argentino, pero ¿cobra como una estrella?

Según versiones extraoficiales, el salario de Sebastián Villa en Boca Juniors rondaría los 900.000 dólares anuales, una cifra similar a la que habría percibido durante su primer ciclo en el club. Sin embargo, oficialmente no se han revelado los detalles de su contrato.

Sebastián Villa conquistó su octavo título con Boca Juniors, el primero de la institución argentina desde su salida. Tras su regreso, algunos aficionados consideran que el colombiano merece ubicarse entre los futbolistas mejor pagados del plantel.

Durante su etapa en Independiente Rivadavia, Villa habría percibido alrededor de 300.000 dólares al año, según reportes de algunos medios. De confirmarse las cifras, su salario en Boca representaría aproximadamente el triple de lo que cobraba en el conjunto mendocino, donde también consiguió consagrarse campeón.

Sebastián Villa y Boca Juniors tienen contrato para rato, ya que el extremo colombiano firmó un vínculo hasta 2030. De esta manera, le quedarían cerca de cuatro años más en el club, salvo que aparezca una oferta superior a los 10 millones de dólares.

Los títulos de Sebastián Villa con Boca Juniors

Con el trofeo del mejor equipo anual, Sebastián Villa lleva ya 3 torneos de primera división, 1 Copa Argentina, 2 Copa de la Superliga Argentina y 2 Supercopa Argentina con Boca Juniors.

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