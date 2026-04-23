Este jueves 23 de abril de 2026 se reveló una foto del vestuario de Liverpool donde queda muy claro que aún extrañan a Luis Díaz. El extremo colombiano dejó un gran hueco en la plantilla que se ha evidenciado y también llevó toda su calidad a Bayern Múnich.

Ahora se volvió viral en redes sociales, una foto de Konaté del vestuario de Liverpool. En esa foto, en un pequeño espacio se ve la imagen de Luis Díaz en un cromo de la Copa América 2024. El colombiano sigue muy presente en el vestuario del club.

La salida de Luis Díaz dejó a un Liverpool muy mal parado para esta temporada, que sin la explosión del colombiano la pasó mal en ataque, pese a que se gastó más de 300 millones en fichar a Isak y Wirtz. Además, ‘Lucho’ fue campeón de la Premier con ese vestuario.

La llegada a Bayern Múnich resultó de la mejor manera para Luis Díaz. El líder de la Selección Colombia vive su mejor año en un gran equipo y esta temporada es uno de los candidatos a estar nominado entre los mejores para pelear por el ‘Balón de Oro’.

El cromo de Luis Díaz en el vestuario de Liverpool. (Captura de pantalla)

Un regreso a Liverpool para Díaz es prácticamente imposible, el colombiano ya tiene 29 años de edad, un largo contrato en Bayern Múnich y se ve poco probable que decida dar la vuelta. El futbolista ahora está enfocado en conseguir el “triplete” con Bayern.

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Los números de Luis Díaz mientras jugó en Liverpool

Con la camiseta de Liverpool, Luis Díaz llegó a jugar un total de 148 partidos entre todas las competencias. Marcó 41 goles y dio 23 asistencias. En Bayern ya lleva 25 goles y ha dado 20 asistencias, en tan solo 1 año. El ‘Guajiro’ pasa por su mejor momento.

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