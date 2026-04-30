Tigre vs América de Cali HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Este jueves 30 de abril de 2026 se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, Tigre contra América de Cali. Para el equipo colombiano es clave sacar un triunfo y alejarse de sus seguidores y romper la tabla al sacarle ya 6 puntos a los argentinos.

¿Qué canal pasa el partido de Tigre vs América de Cali?

El partido entre Tigre y América de Cali comenzará desde las 19H00 (CO) y se podrá ver por estos canales:

ESPN y Disney+

América de Cali llega a este partido como puntero con 4 puntos y en caso de conseguir una victoria se empieza a alejar de los otros equipos con 7 unidades. En este torneo, solo el primero clasifica a los octavos de final, mientras que el segundo cada grupo acaba jugando un repechaje contra el tercer de Libertadores.

Por otro lado, Tigre está obligado a conseguir la victoria en la Copa Sudamericana. El equipo argentino se llevó una durísima derrota en el partido ante Macará en Argentina, por lo cual, ahora está obligado a conseguir la victoria o se podría quedar fuera.

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La tabla de posiciones del grupo de América en Copa Sudamericana

Así está el grupo de la Copa Sudamericana a punto de jugarse la fecha 3: