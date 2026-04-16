Luis Díaz fue la gran figura que hizo clasificar a Bayern Múnich ante Real Madrid. El jugador colombiano anotó un gol clave sobre el minuto 90′ que puso a su equipo en semifinales. Sin embargo, la UEFA sorprendió a todos con su designación para el jugador del partido.

En sus redes sociales, la UEFA confirmó que el mejor jugador del partido entre Real Madrid y Bayern Múnich fue Michael Olise. El extremo francés no tuvo un brillante partido hasta los minutos finales que acabó marcando el que fue el gol de la victoria.

Olise viene haciendo un año de “Balón de Oro”, al igual que Luis Díaz, sin embargo, si fue sorpresiva esta decisión de la UEFA, porque ‘Lucho’ también había tenido un destacado partido y acabó siendo clave también en el segundo gol, el de Harry Kane.

Luis Díaz vive su mejor año en la Bundesliga con el Bayern Múnich y por primera vez en su carrera puede quedarse con el triplete y ganar su primera Champions League. El colombiano solo había disputado la final en la edición 2022, donde perdió ante Real Madrid.

Ahora Olise y Luis Díaz deberán guiar a Bayern Múnich es una semifinal muy entretenida ante PSG. El Bayern busca volver a la cima de Europa después de ser campeón en el 2020, mientras que el equipo francés quiere validar el campeonato que obtuvo en 2025.

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Los números de Luis Díaz ante Real Madrid

Ante Real Madrid, Luis Díaz jugó un total de 90 minutos y marcó 1 gol. En la ida también marcó en España. Tuvo el 88% de la efectividad de pases. Hizo 75 toques de la pelota, recuperó el balón en una ocasión y fue regateado en otras 2 ocasiones.

¿Cuándo jugará Bayern Múnich ante PSG?

Así quedó el calendario para las semifinales entre Bayern y PSG:

Ida: PSG vs Bayern el 28 de abril

Vuelta: Bayern vs PSG el 6 de mayo

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En síntesis:

Luis Díaz anotó un gol clave al minuto 90′ clasificando al Bayern a semifinales.

anotó un gol clave al minuto clasificando al Bayern a semifinales. La UEFA designó oficialmente a Michael Olise como el mejor jugador del partido.

designó oficialmente a como el mejor jugador del partido. La semifinal de ida contra PSG se disputará el próximo 28 de abril.